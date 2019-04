Eib 14'üncü Moda Tasarım Yarışması'nın Birincisi Sılay Kural

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması'nda en güzel mesajı veren genç tasarımcı Sılay Kural birinciliği kazanırken, Taylan Özden ikinci, Tuğba Kara ise üçüncü oldu.Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesi beğeni topladı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün daha katma değerli ürün ihracatının yolunu açacak, genç ve vizyoner tasarımcıları Türk hazır giyim sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada iki eleme sonrasında finale kalan 10 tasarımcı Aslı Su Türkmen, Eda Özdemir , Fadime Yıldırım, Hale Avcı Yılmaz, Hatice Selen Kural, Seda Erdoğan Ulu, Sılay Kural, Şeyma Bayram, Taylan Özden ve Tuğba Kara yarıştı. Finalist tasarımcılar, 'Tüm dünyada her şeye karşı oluşabilen tepki kültürü, olaylara, durumlara, kişilere, doğaya, kısacası hayatın içinde var olma nedenlerine bile verilen tepkilerin bütünü' olarak tanımlanan 'The Message' temasıyla, 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonu için tasarladıkları 4'er kıyafetten oluşan kreasyonlarını, koreograf Öner Evez'in sunumuyla İzmir'in iş, cemiyet ve medya dünyası temsilcilerine sundu.EİB Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Tuğba Hazar'ın başkanlık ettiği; moda tasarımcıları Mehtap Elaidi, Özlem Kaya , Özgür Mansur, Gamze Saraçoğlu, Hande Cokrak Taviloğlu, Simay Bülbül , Girap Serip, firma sahipleri ve yöneticileri Ömer Taviloğlu, Sedef Orman, Elvan Ünlütürk, bir derginin moda editörü ve stilist Oğuz Erel, moda fotoğrafçısı Bennu Gerede ve senograf Ceyda Balaban 'dan oluşan jüri, yaptığı değerlendirme sonucunda; tasarımcı Sılay Kural'ın hazırladığı 'Automatic Piano' isimli koleksiyonu birinci seçti. İkinciliği, Taylan Özden 'Color Blind' isimli koleksiyonu ile kazanırken, 'Minta' isimli koleksiyonu ile Tuğba Kara üçüncü oldu.'DESIGNED IN TURKEY' ALGISINA KATKI MUTLULUĞUFinal defilesinde konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye ve Ege Bölgesi ihracatı ve istihdamı açısından büyük öneme sahip olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün tasarım kapasitesini artırmak ve tasarım kültürünü geliştirmek, genç tasarımcılara kariyer imkanları sunabilmek, katma değerli ürün ihracatımızı artırmak ve 'Designed in Turkey' algısının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda 14'üncü yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 'The Message' temasıyla genç tasarımcıların hazırladığı koleksiyonların final gecesine yakışır boyutta olduğuna dikkat çeken Sertbaş, "Bu yarışmadan çıkan tasarımcılar dünya çapında işlere imza atar konuma geldiler. Bu geceki yarışmamızdan da bu halkaya yeni isimler ekleneceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu noktada tasarım yarışmalarımızı gerçekleştirebilmemize olanak sağlayan, tasarım ile ilgili yatırımları her platformda destekleyen Ticaret Bakanlığımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.Yarışmanın birincisi 18 bin, ikincisi 13 bin ve üçüncüsü de 8 bin TL para ödülünün sahibi olurken organizasyon kapsamında ilk üçe giren tasarımcılar, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin sunduğu projenin Ticaret Bakanlığı'nca kabul edilmesi halinde yurt dışında eğitim fırsatının da sahibi olacak.- İzmir