EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu

Ege İhracatçı Birliklerince (EİB) bu yıl 15'inci kez düzenlenen ve online gerçekleştirilen "EİB Moda Tasarım Yarışması"nda birinciliği Zülal Açar, ikinciliği Selen Tavtın, üçüncülüğü ise Ayşe Kaya elde etti.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğince hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen etkinlik, salgın nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, tasarımların sektörde talebe şekil vereceğine inandıklarını bildirdi.

Müşterinin bir sonraki isteğinin bu tasarımlarla şekilleneceğini düşündüklerini vurgulayan Gülle, genç tasarımcıların sektörde bir adım öne geçmeleri için bu tür yarışmaların öneminin büyük olduğunu belirtti.

Sao Paulo, Tokyo gibi şehirlerde de moda tasarımı ve etkinlikleri giderek önem kazandığının kaydeden Gülle, şunları belirtti:

"Konfeksiyon ve hazır giyimde güçlü bir geleneğe ve üretim altyapısına sahip olan ülkemizin de dünya moda akımlarının oluşumunda artık daha aktif rol aldığını görüyoruz. Ülkemiz dünyanın 'moda tasarım havzası' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 'İstanbul Moda Haftası' ile dünyanın önemli moda başkentleri ile yarışıyoruz. Biz bu nokta da hem insan kaynakları hem de altyapı ve doğal kaynaklarıyla öne çıkan İzmir'de, Ege İhracatçı Birliklerimiz tarafından düzenlenen bu yarışmaya özel bir önem veriyoruz."

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de "Tasarıma yapılan yatırım gelecek için umutlarımızı yeşertiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da yeni yılda dijital faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından yarışmanın sonuçları açıklandı.

Buna göre birinciliği Zülal Açar elde etti. İkinciliği Selen Tavtın kazanırken, üçüncü ise Ayşe Kaya oldu.

Yarışmanın birincisi Açar 18 bin lira ödülün sahibi olurken, ikinci olan Tavtın 13 bin lira ve üçüncülüğü kazanan Kaya da 8 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

Dereceye girenler, para ödülünün yanı sıra yurt dışında iki yıllık yüksek lisans eğitimi hakkı da kazandı.