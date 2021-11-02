Üye Girişi
EİB 16 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı - Son Dakika

EİB 16 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı

02.11.2021 16:09
EİB 16 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ekim ayında yüzde 23'lük artışla 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB 2020 yılı Ekim ayında 1 milyar 253 milyon dolar ihracat yapmıştı.

EİB 2021 yılında 10 ayda 2020 yılı ihracatını geride bıraktı

EİB 2021 yılının 10 aylık döneminde 13 milyar 335 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak, 2020 yılındaki 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat performansını, 2021 yılının 10 aylık döneminde geride bıraktı. EİB'nin son 1 yıllık dönemdeki ihracatı ise; yüzde 24'lük artışla 12,7 milyar dolardan 15,8 milyar dolara yükseldi.

Egeli ihracatçıların Ekim ayındaki 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracat performansı, 82 yıllık tarihinde en yüksek Ekim ayı ihracatı olurken, 2021 yılı Haziran ayındaki 1 milyar 550 milyon dolarlık rekorundan sonraki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

12 birliğin 10 tanesi ihracatını artırdı

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 10 tanesi Ekim ayında ihracatını artırırken, 2 birlik 2020 yılı Ekim ayı performansının gerisinde kaldı.

Egeli ihracatçılar, Ekim ayında 845 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, tarım ürünleri ihracatı 580 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında, madencilik sektörünün EİB ihracatına katkısı ise; 91,6 milyon dolar oldu.

Demir ve demirdışı metaller ihracatı 2 milyar doları aştı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ekim ayında yüzde 130'luk rekor artışla ihracatını 115,6 milyon dolardan 266,3 milyon dolara taşırken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı yüzde 61'lik artışla 1 milyar 310 milyon dolardan, 2 milyar 107 milyon dolara taşıdı. EDDMİB, EİB bünyesinde 2 milyar dolar barajını geçen tek birlik oldu.

Konfeksiyon ihracatına maske freni

2020 yılında maskenin sürüklediği medikal tekstil ihracatıyla adından söz ettiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin hızı medikal tekstil ürünlerindeki ihracatın gerilemesiyle düştü. EHKİB'in ihracatı Ekim ayında yüzde 5'lik kayıpla 136 milyon dolardan, 129,8 milyon dolara indi.

Kuru incir ihracatı zirveye taşıdı

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin 2021/2022 sezonundaki ihracat yolculuğu 6 Ekim 2021 tarihinde başladı. Kuru incirin 55 milyon dolarlık katkısıyla Ekim ayında 119 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği EİB bünyesinde en çok ihracat yapan üçüncü birlik olarak zirve ortağı oldu.

Narenciye sezonunun başlamasıyla ihracatta yoğun bir dönem geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Ekim ayında 118 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ekim ayında 100 milyon dolar barajını geçen bir diğer birlik 115 milyon dolarlık ihracatla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı yüzde 96 arttı

Ege Maden İhracatçıları Birliği 91,6 milyon dolarlık ihracat performansı gösterirken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 96'lık ihracat artış hızıyla 74,5 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 71,6 milyon dolarlık ihracat kayda alırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 14'lük artışla ihracatını 63 milyon dolara taşıdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 33 milyon dolarlık ihracat yaparken, ihracatını yüzde 14 geliştirdi.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yeni sezona yüzde 16 artışla girdi

Zeytin hasat sezonunun başladığı bugünlerde Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ekim ayında dış satımını yüzde 35'lik gelişimle 12 milyon dolardan 16 milyon dolara taşıdı ve yeni sezona moralle girdi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 15,8 milyon dolarlık ihracata imza atarken ihracatını yüzde 37 geliştirdi.

Egeli kimyacılardan 155 milyon dolar ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen sektörlerin ihracat performansında kimya sektörü 155 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında temsil edilmesi gerektiğinin mesajını Ekim ayında bir kez daha verdi.

Otomotiv Endüstrisi sektörü 70 milyon dolarlık, İklimlendirme Sektörü 47 milyon dolarlık, Elektrik-Elektronik sektörü 46 milyon dolarlık, makine sektörü ise; 42 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. EİB'de temsil edilmeyen sektörlerin Ekim ayındaki ihracat rakamı toplamda 398 milyon dolara ulaştı.

Eskinazi: "Navlun fiyatları Türkiye'yi cazip kılıyor"

Pandemi sonrasında navlun ve hammadde fiyatlarında oluşan tablo nedeniyle Avrupa ve ABD başta olmak üzere ithalatçıların Uzakdoğu yerine Türkiye'ye yönelmesinin ihracat rakamlarımıza olumlu etkisinin görüldüğüne işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi 2021 yılının geride kalan iki aylık döneminde de ihracat artışlarının sürmesini beklediklerini dile getirdi.

2021 yılı sonu için belirledikleri 16 milyar dolar ihracat rakamına kolaylıkla ulaşacaklarına inandıklarına vurgu yapan Eskinazi, "2022 yılı için 18 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Katma değerli ihracat için sürdürülebilirlik eksenli İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme başlıklarında projeler geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ege Bölgesi'nin 2021 yılının Ocak – Eylül döneminde 13 milyar 161 milyon dolarlık ithalata karşılık 18 milyar 454 milyon dolarlık ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Eskinazi, Ege Bölgesi'nin ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 140'a ulaştığını, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verme hedefinin Ege Bölgesi'nde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Denizli, Ege Bölgesi'nde ikinci sıraya yükseldi

Ekim ayında Ege Bölgesi 2 milyar 554 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İzmir, 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Denizli 424 milyon dolarlık ihracatla ilk kez Manisa'yı geçerek Ege Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan ikinci il konumuna yükseldi.

Manisa 420 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, Aydın 104,3 milyon dolarlık ihracatla ilk kez aylık bazda 100 milyon dolar barajını aşmayı başardı. Ekim ayında Ege Bölgesi'nin ihracatına Balıkesir 69,4 milyon dolarlık, Muğla 62,7 milyon dolarlık katkı sağladı.

Kütahya 37,6 milyon dolar ihracat yaparken, Uşak 36 milyon dolar, Afyonkarahisar ise; 31 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, dolar, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EİB 16 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı 16:03 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Korona bitmeden bir salgın daha! Hindistan'da Dang humması vakaları her geçen gün artıyor 15:49 Korona bitmeden bir salgın daha! Hindistan'da Dang humması vakaları her geçen gün artıyor
Sadece birkaç saat dayanabildi! Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti 15:38 Sadece birkaç saat dayanabildi! Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu 15:19 Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! 15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi

Son Dakika Haberleri
16:07 En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
16:05 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı
16:02 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı
15:45 İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu
15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
15:22 Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı
15:18 Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu
15:12 Halk Ekmek'e İstanbul'da zam yok
15:01 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor
14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var         
16:08
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle icrayla çocuk almak tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle icrayla çocuk almak tarihe kavuşacak         
16:04
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu         
15:46
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor         
15:02
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü         
14:09
Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu         
12:31
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın         
11:19
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama! 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama!         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 16:14:20. #1.11#
SON DAKİKA: EİB 16 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement