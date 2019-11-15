EIB, 2021'den sonra fosil yakıt projelerini finanse etmeyecek

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), 2021'den sonra doğal gaz dahil hiçbir fosil yakıt projesini finanse etmeyeceğini bildirdi.

EIB'den yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun, enerji finansmanında yeni bir politika benimsemeye ve iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmek için sürdürülebilir enerji projelerine odaklanmaya karar verdiği belirtildi.

Bu doğrultuda, 2021'den sonra doğal gaz dahil olmak üzere hiçbir fosil yakıt projesine finansman sağlanmayacağı ifade edildi.

Bankanın, 2021-2030 yıllarında düşük karbonlu büyümeyi destekleyecek enerji inovasyonu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri için 1 milyar avro bütçe ayıracağı bildirildi.

Böylece, 2025 ve sonrasında sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele projelerine sağlanan finansmanın, bankanın toplam operasyonlarının yüzde 50'sini oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EIB Başkanı Werner Hoyer, iklim değişikliğinin bugünün en önemli gündem maddesi olduğunu ifade etti.

Bilim insanlarının yüzyılın sonuna doğru 3-4 derece sıcaklık artışı beklediğine dikkati çeken Hoyer, şunları kaydetti:

"Bu artış gerçekleşirse, dünyanın büyük kısmı yaşanılamaz hale gelecek ve tüm dünyada insanlar için felaket sonuçlar doğuracak. Bu nedenle, EIB olarak iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerimizi daha iddialı hale getiriyoruz."

EIB'nin son 5 yılda enerji ve şebeke verimliliğiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına sağladığı finansman 65 milyar avro seviyesinde bulunuyor ve bu rakamın 28 milyar avroluk kısmını yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor.