EİB, 8 bin ihracatçının sürdürülebilirlik yetkinliğini arttırmak için kolları sıvadı - Son Dakika

EİB, 8 bin ihracatçının sürdürülebilirlik yetkinliğini arttırmak için kolları sıvadı

08.01.2021 10:37
EİB, 8 bin ihracatçının sürdürülebilirlik yetkinliğini arttırmak için kolları sıvadı, System.String[]

Dünyada son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri insanlığın sürdürülebilir, yeşil üretim konusuna daha yoğunlaşmasını beraberinde getirdi.

Dünyada son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri insanlığın sürdürülebilir, yeşil üretim konusuna daha yoğunlaşmasını beraberinde getirdi. Gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir dünya bırakmak dünyanın gündemindeki konular arasında üst sıralara yükselirken, Ege İhracatçı Birlikleri, "EİB Sürdürülebilirlik Günleri" düzenleyeceğini bildirdi.

Yeşil üretimle 2021 yılında 15 milyar dolar ihracat hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), "EİB Sürdürülebilirlik Günleri" düzenliyor. 12 Ocak 2021 tarihinde online ortamda başlayacak olan eğitim programı ücretsiz olacak ve tüm ihracatçı firmaların katılımına açık olacak.

2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sürdürülebilirlik ile ilgili 2020 içerisinde çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini, Türkiye'de Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact'a üye olan ve "Sıfır Atık Belgesi" sahibi olan ilk ihracatçı birlikleri olduklarını, sürdürülebilirlik çalışmalarının 2021 ve sonrasında da öncelikli konuları arasında olacağını kaydetti.

EİB Sürdürülebilirlik Günlerinde, ihracatçı firmaların sürdürülebilirlik yetkinliklerini arttırmayı hedefledikleri bilgisini veren Eskinazi, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'sini gerçekleştirdiği Avrupa Birliği 2050'ye kadar Avrupa kıtasını karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla da bir dizi politikaları hayata geçiriyor. Bu gelişmeler sürdürülebilir üretim modelini seçenek olmaktan çıkarıyor, bir zorunluluk haline getiriyor. Ticarette karbon vergisi, sıfır atık vergisi gibi ihracatçılara maliyetleri artıracak yaptırımlar gündemde. O nedenle ihracatçı firmalarımızın Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun üretim yapmalarını amaçlıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 8 bini aşkın ihracatçı firmamızın sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliklerini arttırmak için EİB Sürdürülebilirlik Günlerini düzenledik. Yayınladığımız sürdürülebilirlik manifestosunda da dediğimiz gibi, "Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat" sloganıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri, Brika Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen EİB Sürdürülebilirlik Günlerindeki eğitim başlıkları ise; "Sürdürülebilirlik Kavramı ve Özel Sektör Analizi, SDGs-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Uyumlaştırma, Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Finans, İyi Yönetişim Uygulamaları, Enerji Verimliliği, İklim Değişikliği Kapsamında Enerji Gündemi, Sera Gazı Emisyon Raporlama ve Avrupa Yeşil Mutabakatı" olacak. Bu konularda uzman isimler, Egeli ihracatçıların online ortamda sürdürülebilirlik yetkinliklerini arttıracak. 12 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan eğitim programı, mart ortasında sona erecek.

12 Ocak tarihinde başlayacak ve mart ayına kadar devam edecek program kapsamında, her bir eğitim başlığı için ayrı duyuru yapılacak. Program kapsamındaki ilk eğitim olan "Sürdürülebilirlik Kavramı ve Özel Sektör Analizi Eğitimi" iki bölüm halinde 12 ve 14 Ocak günleri 14: 00-16: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - İZMİR

EİB, 8 bin ihracatçının sürdürülebilirlik yetkinliğini arttırmak için kolları sıvadı
EİB, 8 bin ihracatçının sürdürülebilirlik yetkinliğini arttırmak için kolları sıvadı

Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EİB, 8 bin ihracatçının sürdürülebilirlik yetkinliğini arttırmak için kolları sıvadı - Son Dakika


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