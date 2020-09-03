EİB ağustosta 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ağustosta 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, EİB, ocak-ağustos döneminde 8 milyar 78 milyon dolar, son 1 yıllık dönemde ise 12 milyar 731 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Bölgeden ağustosta 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Tarım ürünleri ihracatı yüzde 19'luk artışla 324 milyon dolardan 385 milyon dolara yükseldi.

EİB'nin son bir yıllık dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 3'lük artışla 5 milyar 70 milyon dolara ulaştı. Sanayi ürünleri ihracatı ağustosta 558 milyon dolar, madencilik sektörünün ihracatı 69 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bünyelerindeki 12 ihracatçı birliğinden 8'inin dış satımını artırmayı başardığını belirtti.

Eskinazi, "EİB'den yapılan tarım ürünleri ihracatımız yüzde 19 artış gösterdi. Tarım ürünleri ihracatımız son bir yılda 5 milyar 70 milyon dolara ulaştı. Sanayi ve madencilik sektörlerimizde de önümüzdeki aylarda toparlanma bekliyoruz. İhracatımız pandemi öncesi seviyeleri yakaladı." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında 176 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Eskinazi, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payının yüzde 56'ya çıktığı kaydetti.