EİB Başkanı Eskinazi: "Küresel ekonomide kartlar yeniden karılıyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EİB Başkanı Eskinazi: 'Küresel ekonomide kartlar yeniden karılıyor' - Son Dakika Ekonomi

EİB Başkanı Eskinazi: "Küresel ekonomide kartlar yeniden karılıyor"

6 saat önce

Asya'dan Avrupa'ya 6 kıtanın tamamına yayılan korona virüs küresel bir salgın aynı zamanda küresel bir ekonomik etki haline gelirken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tedarik zincirlerinde yaşanan problemlerin arz şokuna neden olabileceğini söyledi.

EİB Başkanı Eskinazi:

Asya'dan Avrupa'ya 6 kıtanın tamamına yayılan korona virüs küresel bir salgın aynı zamanda küresel bir ekonomik etki haline gelirken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tedarik zincirlerinde yaşanan problemlerin arz şokuna neden olabileceğini söyledi.


Korona virüs salgınının dünya ekonomisinde durgunluğa neden olacağı ve yeni bir küresel krizi tetikleyeceği endişelerinin hat safhada olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Piyasalarda tedirginlik hakim. Petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün ekonomik etkisi salgından daha uzun sürebilir. Korana virüs pandemisinin ardından küresel sistemin yeniden şekilleneceği, kartların baştan karılacağı ve dengelerin değişeceği bir döneme girdik. Uluslararası kuruluşların küresel ekonomik büyümeye yönelik projeksiyonlarında revizyonlarını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının raporuna göre korona virüs endişesi doğrudan yatırımları yüzde 15 düşürecek" dedi.


Jak Eskinazi, "Tedbirlerimizi almamız lazım. Şu anki boşlukta evde otururken krizin bize etkilerini, bundan sonra neler yapmamız gerektiğini mutlaka kafamızdan geçirmemiz lazım. Sorumlu olduğumuz çalışanlarımız var. Onları kaybetmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Farkındalık çerçevesiyle süreci tamamlamamız gerekiyor. Çalışanlarımızın fikirlerini bizle paylaşması en önemli noktalardan biri. Sorumlu kişiler olarak süreci üstlenip, çare bulmamız lazım" şeklinde konuştu.


"EİB ihracatçıya köprü olacak"


Korona virüs salgınının dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dayanışmanın öneminden bahseden Jak Eskinazi, "Bu sıkıntılı süreçte sektörlerin ve ihracatçıların sürekli bilgilendirilmesi gerekli. Ege İhracatçı Birlikleri olarak korona@eib.org.tr ismiyle ihracatçıların dış ticarette korona virüs salgını nedeniyle yaşadıkları sıkıntılarını aktaracakları bir mail adresi oluşturduk. Sürecin takipçisi olup, ihracatçılarımızın sorunlarını resmi kurumlara aktaracağız ve onlara bilgi vereceğiz. Bu süreçte ihracatçıya nasıl deva oluruz ona bakmamız lazım, ihracatçılarımıza çözüme giden yolda aracı olacağız. Aynı zamanda web sitemizde online yardım hattımız var. Buradaki online destekten de tüm birimlerle iletişime geçebilirler" diye konuştu. - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, Avrupa, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:48 Kaynak: İHA

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