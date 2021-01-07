EİB Başkanı Jak Eskinazi: "İhracatta konteyner maliyetleri arttı" - Son Dakika

EİB Başkanı Jak Eskinazi: "İhracatta konteyner maliyetleri arttı"

07.01.2021 11:03
EİB Başkanı Jak Eskinazi:

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin yeni yılı öncesi bu ülkenin ihracatını artırması sonucu dünya genelinde konteyner sıkıntısı oluştuğunu, mart ayında durumun normale dönmesini beklediklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin yeni yılı öncesi bu ülkenin ihracatını artırması sonucu dünya genelinde konteyner sıkıntısı oluştuğunu, mart ayında durumun normale dönmesini beklediklerini bildirdi.

Eskinazi, AA muhabirine, son 2 aydır konteyner fiyatlarında artışa rağmen ihracatta rekor kırdıklarını söyledi.

Boş konteyner bulmakta zorluk çektiklerini ifade eden Eskinazi, arz-talep dengesindeki değişiklik ve Çin'in aşırı talebinin konteyner fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti. Eskinazi, şöyle dedi:

"Çin yeni yılı öncesi Uzak Doğu'nun konteyner talebi artınca boş konteyner konusunda sıkıntı yaşanıyor. Çin bu yıl ihracatta rekor kırdı. Çin yeni yılına girildikten sonra 1 ay içinde konteynerler yerine oturacak. Onun da mart ayının 15'i gibi olmasını bekliyoruz. Ancak ihracatçımız bir yolunu bulup Türkiye'ye döviz kazandırmaya devam ediyor."

"İthalat azalırken ihracat arttı"

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç da salgın süreciyle birlikte konteyner arz-talep dengesinin bozulduğunu, bunun fiyatları yükselttiğini bildirdi.

Türkiye'nin ithalatındaki düşüşün de ülkeye boş konteyner girişini azalttığını ifade eden Yalavaç, "İthalat azalırken ihracatta düşüş olmadı, aksine artış yaşandı. Haliyle bu konteyner hareketliliğine ve navlun fiyatlarına yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde fiyat artışı devam eder." dedi.

"Boş konteynerler Çin'e gidiyor"

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Taner İzmirlioğlu da son 2 ayda konteyner fiyatının 10 bin dolar civarına kadar çıktığını ifade etti.

İzmirlioğlu, şunları kaydetti:

"Çin, pandemiyi ağır olarak yaşadığı zamanlarda ihracat yapamadı. Konteynerler bu süreçte oradaki limanlarda kaldı. Bu ülke normalleşince de hızla ihracat yaptı. Bu sefer de Çin'de konteyner kalmadı. Şu anda da Çin'de ihracatın yüksek olduğu zamanlar. Boş konteynerler Çin'e gidiyor, oradan da ana ithalatçıları olan ABD ve Avrupa'ya gidiyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden navlun artışları son 1 ayda bizim ihracatçımızı üzecek noktaya geldi. Birkaç ay içinde dengeye oturacağını düşünüyoruz."

Ege İhracatçı Birlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Jak Eskinazi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EİB Başkanı Jak Eskinazi: 'İhracatta konteyner maliyetleri arttı' - Son Dakika Ekonomi


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