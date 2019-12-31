EİB BM Sürdürülebilirlik ve Global Compact'a üye oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EİB BM Sürdürülebilirlik ve Global Compact'a üye oldu - Son Dakika Ekonomi

EİB BM Sürdürülebilirlik ve Global Compact'a üye oldu

6 saat önce

Ege İhracatçı Birlikleri, Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin uyum içinde olduğu, insan ihtiyaçlarını, isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir ortamda değişimin...

EİB BM Sürdürülebilirlik ve Global Compact'a üye oldu, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri, Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin uyum içinde olduğu, insan ihtiyaçlarını, isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir ortamda değişimin sağlanmasını amaçlayan UN Global Compact'a üye oldu.

Dünya üzerindeki kıt kaynakların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için çabaladıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu amaçla UN Global Compact'a üye olduklarını dile getirdi.

Eskinazi, "Bu amaçla, çevreyi koruma bilincini daha arttırmak, duyarlı tüketici duygusunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesine katılan ilk ihracatçı birliği olmuştuk. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik ediyor. UN Global Compact'a üye olduğumuz gibi üyelerimizin üye olmasını da teşvik edecek adımları 2020 yılında atacağız" dedi.

Global Compact'a 161 ülkeden 10 bine yakın şirket ve kurumun üye olduğu bilgisini paylaşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, hazırgiyim sektörü olarak bu konulara uzun süredir oldukça önem verdiklerini ve bölgenin sürdürülebilir, doğayla barışık üretim yapısıyla dış dünyada ön plana çıkmasını istediklerini belirtti. (Fotoğraflı)


Ege İhracatçı Birlikleri, Birleşmiş Milletler, Jak Eskinazi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:41 Kaynak: DHA
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