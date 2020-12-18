EİB'den 11 ayda 4 milyar 602 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, EİB üyelerinin 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde 11 milyar 750 milyon dolarlık ihracat yaptığını, aynı dönemde EİB üyesi tarım ihracatçılarının yaptığı ihracatın ise yüzde 2'lik artışla 4 milyar 602 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

EİB çatısı altındaki 7 tarım ihracatçı birliğinin, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin katılımıyla oluşturduğu EİB Bilim ve Teknoloji Kurulu, Avrupa Birliği Green Deal/Yeşil Mutabakat Projelerinde iklim değişikliği, su kullanımı ve izlenebilirlik konularına odaklanacak ve bu konularda hazırlayacağı projeyle AB'nin 100 milyar Euro kaynak ayırdığı AB Green Deal/Yeşil Mutabakat proje çağrılarına başvuracak.

Ege İhracatçı Birlikleri Bilim ve Teknoloji Kurulu ikinci toplantısını online ortamda gerçekleştirdi. EİB Bilim ve Teknoloji Kurulu Toplantısına; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, EİB Bilim ve Teknoloji Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, akademisyenler ve araştırma enstitülerinin yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Celep, tarım ürünlerinin verimi, kalitesi ve gıda güvenliği gibi konularda yaşanan sorunların çözümüne yönelik, tüm tarım sektörleri ortaklaşa hareket ederek çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tarım sektöründe yaşanan problemlerin sanayi-üniversite işbirliğinde çözümlenmesi için EİB Bilim ve Teknoloji Kurulunu oluşturduklarının altını çizen Celep, "Sanayi-üniversite işbirliğinin daha da güçlendirilerek sonuç odaklı projeler yürütülmesi, ar-ge ve inovasyon olanaklarıyla katma değerli ürün ihracatının arttırılmasını amaçlıyoruz. AB'nin Green Deal/Yeşil Mutabakatı kapsamında AB proje çağrılarına başvuruda bulunmak istiyoruz. Pandemiyle birlikte gıdanın önemi daha da arttı. İzmir ve Ege Bölgesinde kurulacak Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ve Bilim ve Teknoloji Kurulumuzun yürüteceği projelerle yıllık 5 milyar dolar seviyesinde olan tarım ürünleri ihracatımızı 10 milyar dolara taşımak istiyoruz" diye konuştu.

EİB Bilim ve Teknoloji Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık ise üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin sanayi kurumlarının ihtiyacına göre yetişmesi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sanayinin ihtiyacına göre tez verilmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tarım sektörünün gündemindeki ortak konularının başında iklim değişikliği, su tüketimi, izlenebilirlik, döngüsel ve sürdürülebilir üretim ile organik tarım konularının geldiğine dikkati çeken Işık, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak AB'nin Green Deal/Yeşil Mutabakat programına bu çerçevede bir proje sunmak için çalışma yapacağız" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Proje Danışmanı Serkut Kızanlıklı da EİB Bilim ve Teknoloji Kurulu üyelerine; AB'nin Yeşil Mutabakat kapsamında çıktığı proje çağrıları ile ilgili sunum yaptı. Kızanlıklı, AB'nin Ufuk 2020 Avrupa Programı kapsamında Green Deal/Yeşil Mutabakat programında 100 milyar Euro'luk bir kaynak ayrıldığını, yenilikçi politikalar içeren, istihdama dokunan ar-ge ve İnovasyon projelerinin destekleneceğini anlattı. - İZMİR