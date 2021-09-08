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EİB'den 9 Eylül vurgusu - Son Dakika

EİB'den 9 Eylül vurgusu

08.09.2021 10:15
EİB'den 9 Eylül vurgusu, System.String[]

9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününün 99. yılı nedeniyle açıklama yapan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesidir.

9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününün 99. yılı nedeniyle açıklama yapan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesidir. Türkiye, bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından birini kutluyor" dedi.

1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir şekilde zafere ulaştı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Geçmişimizde; bir milleti bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırıp Misak-ı Milli ile Türkiye'nin, Misak-ı İktisadi ile de ekonominin sınırlarını çizen, her anlamda tam bağımsızlık sağlamış bir mücadele, bir emek, bir akıl ve bir strateji var. Mustafa Kemal'in 17 Şubat 1923'te söylediği gibi; 'Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olmaz.' 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri ülke ekonomisi için büyük bir dönüm noktasıydı. İzmir İktisat Kongresi'ne işçi, çiftçi, tüccar, sanayici bin 135 temsilci katıldı" diye konuştu.

Eskinazi, kongre sonunda Misak-ı İktisadi oy birliğiyle benimsenerek yeni tam bağımsız Türkiye'nin iktisat politikası oluşturulduğunu hatırlatarak, "Ekonomi andı olan Misak-ı İktisadi'nin özü şöyleydi; ekonomide bağımsızlıktan fedakarlık edilmemeli. Öncelikle milli kaynaklar değerlendirilmeli. Büyük devletlerin boyunduruğu altına girilmemeli. Üretici, sanayici, ihracatçı desteklenmeli. Çiftçiye kredi verilerek, girişimciler teşvik edilmeli. Dış rekabete dayanabilmek için sanayi toplu ve bütün olarak kurulmalı. Bu bağımsızlık mücadelesine yakışır bir millet olmak ve demokratik, laik hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmalı ve tarihimizden gereken dersleri almalıyız. Ayrıştıran, ötekileştiren, yok sayan değil; tevazu, samimiyet, adalet, liyakat, dürüstlük, şeffaflık ve ortak akıl ile; birleştiren, kaynaştıran taraf olmalıyız. İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünde bize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. 9 Eylül'ün 99'uncu yıldönümü tüm İzmirlilere ve ülkemize kutlu olsun" sözlerine yer verdi. - İZMİR

EİB'den 9 Eylül vurgusu
EİB'den 9 Eylül vurgusu
EİB'den 9 Eylül vurgusu

Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, İzmir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EİB'den 9 Eylül vurgusu - Son Dakika


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