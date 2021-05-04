EİB'den nisan ayında 82 yıllık tarihinin ihracat rekoru geldi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2020 yılı nisan ayında 815,4 milyon dolar olan ihracatını, 2021 yılının nisan ayında yüzde 68'lik artışla 1 milyar 373 milyon 510 bin dolara taşıdı. 82 yıldır faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri, nisan ayında 82 yıllık tarihinin ihracat rekorunu kırdı.

Nisan ayında, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 10 tanesi, ihracatlarını arttırma başarısı gösterirken, Ege İhracatçı Birliklerinin 2021 yılı ocak-nisan dönemindeki ihracatı yüzde 20'lik artışla 4 milyar 55 milyon dolardan, 4 milyar 882 milyon dolara, son 1 yıllık ihracatı yüzde 6'lık artışla 13 milyar 7 milyon dolardan 13 milyar 831 milyon dolara yükseldi.

Sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 123 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki sanayi sektörlerinin ihracatı 2021 yılı nisan ayında yüzde 123'lük rekor artışla 284,8 milyon dolardan 635,2 milyon dolara fırlarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 14'lük artışla 371 milyon dolardan 424 milyon dolara ilerledi. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 54'lük artışla 61,3 milyon dolardan 94,6 milyon dolara yükseldi.

Tekstil sektörü her ay yeni bir rekor kırıyor

2021 yılının ilk üç ayında ihracat artış rekorları kıran Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Nisan ayında tarihi bir başarıya daha imza attı. Nisan ayında ihracatını yüzde 367 geliştiren Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 45 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmayı başardı.

Demir-çelik ihracatı son 1 yılda 1,5 milyar doları aştı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, nisan ayında ihracatını yüzde 126'lık artışla 191 milyon dolara taşırken, son bir yıllık dönemdeki ihracatı yüzde 8'lik yükselişle 1 milyar 519 milyon dolara çıktı. EDDMİB hem nisan ayında, hem de son 1 yıllık dönemde zirveye demir attı.

Hazırgiyim ve konfeksiyon zirve ortağı oldu

2020 yılı nisan ayında en sert düşüşlerden birini yaşayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2021 yılı nisan ayında yüzde 148'lik ihracat artış hızı yakaladı ve hanesine yazdırdığı 116,6 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesinde zirve ortağı oldu. EHKİB'in son 1 yıllık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 409 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller gıda ihracatının lideri oldu

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, nisan ayında ihracatını yüzde 51 arttırarak 103,6 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. ESUHMİB yakaladığı bu ihracat tutarıyla EİB bünyesinde 6 gıda birliği arasında birinci sıranın sahibi oldu.

Maden ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

2021 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, nisan ayında ihracatını yüzde 54'lük artışla 61,3 milyon dolardan 94,6 milyon dolara taşırken, yıllık ihracat rakamı 979,5 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında ihracatını yüzde 15 geliştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 81 milyon 108 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EYMSİB'in yıllık ihracatı 1 milyar 73 milyon dolara ilerledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği nisan ayında 60 milyon 690 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yüzde 13'lük artışla 59,8 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

İhracatını sürekli arttırarak 2020 yılında 500 milyon doları aşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Nisan ayında da geleneği bozmadı. İhracatını yüzde 24 geliştiren birlik 53 milyon 965 bin dolar ihracata imza attı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 45,9 milyon dolar ihracat yaparken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 13 ileriye taşıdı ve 14,9 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Gerçekleştirdiği sanal fuarlar ve ticaret heyetleriyle pandeminin etkilerinden kurtulmaya çalışan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında ihracatını yüzde 125'lik sıçramayla 5,2 milyon dolardan 11,8 milyon dolara yükseltti.

"Nisan performansımız göz kamaştırıcı"

Nisan ayındaki performanslarını göz kamaştırıcı olarak nitelendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'ye bayram mutluluğunu erken yaşattıklarını dile getirdi.

2020 yılı nisan ayında pandemi nedeniyle dünya genelinde yaşanan kapanmalar nedeniyle ihracat rakamlarında sert düşüşler yaşandığına işaret eden Eskinazi, 2019 yılı nisan ayındaki 1 milyar 101 milyon dolarlık ihracat rakamı dikkate alındığında, 2021 yılı nisan ayındaki ihracat rakamlarının yüzde 25 artış gösterdiği bilgisini verdi.

2021 yılı için Ege İhracatçı Birlikleri olarak 15 milyar dolar ihracat hedeflediklerini hatırlatan Eskinazi, "Pandemi sonrasında hammadde temininde zorluklar yaşıyoruz. Konteyner ve navlun fiyatlarındaki rekor artışlar var. Tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir performans ortaya koyan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. 15 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, 2021 yılının ihracatta rekorlar yılı olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

İzmir'in nisan ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 245 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesinin 2 milyar 426 milyon dolarlık ihracatında lokomotif olmaya devam ettiği bilgisini veren Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı:

"Manisa 513 milyon dolar, Denizli 376 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aydın, 67,7 milyon dolar, Balıkesir 66,5 milyon dolar ihracat yaptı. Muğla'nın nisan ayın ihracatı 61,4 milyon dolar olurken, Afyon 34 milyon dolar, Uşak 33 milyon dolar ve Kütahya 28 milyon dolar ihracata imza attı. Ege Bölgesinden 2021 yılında 25 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." - İZMİR