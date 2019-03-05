Son Dakika Haberleri: Eib'den Şubatta 1 Milyar 57 Milyon Dolarlık İhracat

Eib'den Şubatta 1 Milyar 57 Milyon Dolarlık İhracat

1 saat önce

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) şubat ayında 1 milyar 57 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Eib'den Şubatta 1 Milyar 57 Milyon Dolarlık İhracat, System.String[]
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) şubat ayında 1 milyar 57 milyon dolarlık ihracata imza attı.

EİB'ten yapılan açıklamaya göre, birliğin şubat 2018'de 1 milyar 82 milyon dolar olan ihracat rakamı, geçen ay 1 milyar 57 milyon dolara geriledi.

Şubat ayı ihracatında, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 113,8 milyon dolar ile zirvedeki yerini korurken, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 106 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik artışla 78 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de yüzde 15'lik artışla 71 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Geçen ay 175 ülkeye dış satım yapan EİB üyeleri, en fazla ihracatı 121,5 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'yı 78 milyon dolar ihracatla İngiltere ve 77 milyon dolarla ABD izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Ege, İhracat, Ege İhracatçı Birlikleri, Ekonomi
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