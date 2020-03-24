EİB'den "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EİB'den 'Üzerimize düşeni yapmaya hazırız' mesajı - Son Dakika Ekonomi

EİB'den "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" mesajı

6 saat önce

Korona virüsle mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "dayanışma" kampanyasına Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) destek geldi.

EİB'den

Korona virüsle mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "dayanışma" kampanyasına Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) destek geldi.


İkinci Dünya Savaşı sonrasında insanlığı tehdit eden en büyük salgınla karşı karşıya olduğumuza dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi bu salgından insanlığın en az kayıpla kurtulması için dayanışmanın çok büyük olduğunun altını çizdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin "dayanışma" çağrısını çok olumlu ve doğru bir adım olarak nitelendiren Eskinazi, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin 30 ilçe belediyemiz ve muhtarlarımızla ihtiyacı ortaya koyacak çalışmayı yapması sonrasında biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ederek bu süreçte salgından olumsuz etkilenmemeleri için herkesi dayanışmaya katılmaya davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:22 Kaynak: İHA

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