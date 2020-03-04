EİB'den yılın ilk iki ayında 2 milyar 157 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EİB'den yılın ilk iki ayında 2 milyar 157 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

EİB'den yılın ilk iki ayında 2 milyar 157 milyon dolarlık ihracat

6 saat önce

Ege İhracatçı Birliklerine (EİB) bağlı üyelerin yaptığı ihracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2 milyar 157 milyon dolar oldu.

EİB'den yılın ilk iki ayında 2 milyar 157 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Ege İhracatçı Birliklerine (EİB) bağlı üyelerin yaptığı ihracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2 milyar 157 milyon dolar oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birlik üyelerinin şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 düşüşle 1 milyar 15 milyon 415 bin dolara gerilemesine karşın, iki aylık veriler baz alındığında ise dış satım yüzde 3 arttı.

Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 6'sı geçen yıla göre ihracatlarını artırmayı başarırken, toplam dış satım iki aylık dönemde 2 milyar 157 milyon dolara ulaştı.

Birlikler arasında geçen ay en yüksek ihracatı, yüzde 11'lik artışla 117,3 milyon dolar döviz kazandıran Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yaptı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 25'lik artışla 17,8 milyon dolara ulaşarak şubat ayının ihracat artış rekortmeni oldu.

Kovid-19'un ihracata etkisi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de etkisini her geçen gün artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'nin beklenenden zor bir yıl olacağını bildirdi.

Ocak-şubat döneminde tüm olumsuzluklara rağmen EİB'nin iki aylık ihracatının yüzde 3'lük artış göstermesinin teselli kaynağı olduğunu vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"2020 yılında ihracatımızın sürdürülebilir olması adına çaba göstereceğiz. Yapmayı planladığımız birçok fuar ve sektörel ticaret heyeti organizasyonu iptal oluyor. O nedenle 2020 yılı için öngörülerimizin gerçekleşmeme riski var. Bu şartlarda morallerimizi bozmadan üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz."

Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin'in ekonomik büyüme hayali suya düştü; koronavirüs, petrol fiyatları ve savunma harcamaları darbe vurdu
BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı Bangladeşli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için dünyanın en büyük kalemini üretti

Son Dakika Haberleri
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:18:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EİB'den yılın ilk iki ayında 2 milyar 157 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]