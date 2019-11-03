EİB Ekim ayında 80 yıllık rekoru kırdı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ekim ayında 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yapılan ihracatla 80 yıllık rekor kırılırken, en fazla kuru meyve ihraç edildi.



Ekim ayındaki 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat tutarı, EİB'nin 80 yıllık tarihinde ekim aylarında kayda alınan en yüksek ihracat rakamı olarak tarihe geçti. Ekim ayındaki 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat, 2019 yılı Mayıs ayında kayda alınan 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracattan sonra ay bazında en fazla ihracat kayda alınan ay oldu. Ocak-Ekim döneminde 11 milyar 55 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son bir yıllık dönemde 13 milyar 282 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.



Yağlı tohumlar artış rekoru kırdı, kuru meyve zirveye çıktı



Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının en yoğun yaşandığı Ekim ayında, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 130 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvenin sahibi oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYİB) ise; Ekim ayında yüzde 153'lük ihracat artış hızı yakalayarak 32 milyon dolar olan ihracatını 83 milyon dolara çıkararak rekora büyük katkı sağladı. EHBYİB'in ihracatının 53 milyon dolarlık büyük dilimi yağlı tohumlar sektörü tarafından gerçekleştirildi.



Tarım ve maden ihracatı arttı, sanayi ürünleri ihracatı düştü



Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 618 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, yüzde 6'lık artışla 544 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatına imza attı. Egeli maden ihracatçıları Ekim ayında yüzde 24'lük artışla 92,8 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 6 tanesi Ekim ayında ihracatını artırırken, 6 tanesi 2018 yılı Ekim ayındaki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ekim ayında 128,5 milyon dolarlık ihracat tutarıyla Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ardından en fazla ihracat yapan birlik oldu.



Hazır giyim ihracatı 105 milyon dolar



Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ekim ayında 105 milyon dolarlık ihracata imza atarken, zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu.



Ege'den maden ihracatında yüzde 24'lük artış



Madencilik sektörü Ekim ayında Türkiye geneli ihracatta yüzde 10 kay kaybederken, inadına üretim, inadına ihracat mottosuyla hareket eden Ege Maden İhracatçıları Birliği ise yüzde 24'lük ihracat artış hızı yakaladı ve 92,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.



Yüzde 7 arttı



İhracatını düzenli olarak artıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ekim ayında da ihracatını yüzde 7 artırarak 92,5 milyon dolara ulaştı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 89 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 77 milyon dolarlık ihracatla Ekim ayını geride bırakırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 5'lik artışla 56 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ekim ayında 21 milyon dolarlık dövizi hanesine yazdırırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 11,6 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 11 milyon dolarlık ihracata imza attı.



Eskinazi: "Ekim ayındaki performanstan mutluyuz"



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların Ekim ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat performansından mutlu olduklarını, 2019 yılının kalan iki ayında da benzer performans ortaya koyarak 2019 yılını 13.5 milyar dolar ihracatla geride bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.



"15 milyar dolar döviz rakamına ulaşmayı hedefliyoruz"



Ekim ayında tarım ve madencilik sektörlerinin Ege İhracatçı Birliklerinin ihracat rakamlarındaki artışa büyük katkı sağladığına işaret eden Eskinazi, "Ege Bölgesi sektör çeşitliliğinin avantajını ekim ayında yaşadı. Sanayi sektörlerimizin ihracatı gerilerken, tarım ve madencilik sektörleri bu açığı kapatarak ihracatımızın totalde artmasını sağladı. Önümüzdeki dönemde ekonomimizdeki olumsuz etkilerin azalması, sanayi sektörlerimizin de ihracatının toparlanması ile 2020 yılında Ege İhracatçı Birliklerinden 15 milyar dolar döviz rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İZMİR