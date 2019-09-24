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EİB Genç İhracatçılar Konseyi ilk kez toplandı

44 dakika önce

EİB Genç İhracatçılar Konseyi ilk kez toplandıİZMİR - Ege İhracatçı Birlikleri Genç İhracatçılar Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

EİB Genç İhracatçılar Konseyi ilk kez toplandı

İZMİR - Ege İhracatçı Birlikleri Genç İhracatçılar Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda vizyon, imaj, e-ticaret konuları değerlendirilirken ihracat konusunda yapılması gereken çalışmalara değinildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Genç İhracatçılar Konseyi, EİB binası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıyla ilk kez bir araya geldi. Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, "Bu toplantının amacı Ege İhracatçı Birlikler'nin vizyonunun hem geliştirme hem de gençleştirme hem de genç ihracatçıları binamızda daha çok görmek, onların bilgilerini arttırmada katkıda bulunmak ve Ege İhracatçılar Birliğine yeni ihracatçılar kazandırmaktır. Bizim amacımız üretim yapan herkesin imalatının en az yüzde 50'sini ihraç etmesidir" dedi.

"Gelişen ve değişen ihracat stratejilerini beraber konuşalım"

Ege Deri ve Deri Mamülleri Birliği Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar ise genç ihracatçılara seslenerek, "Türkiye olarak dışarıya pahalı ürün satamamaya başladık. Bunun birçok sebebi var. Bence en büyük eksikliğimiz, imaj. Bu yüzden bu gelişen ve değişen ihracat stratejilerini beraber konuşalım istiyoruz. E-İhracat bizim önemli bir konumuzdur. Çok ciddi toplantılar yaptık, hala daha devam ediyoruz. Bu konuları beraber konuşalım istiyoruz. Aktif gündem oluşturmamız lazım. Herkes kendi sektöründeki gelişmeleri buraya gelip paylaşsın. Prosedürleri hızlandırmanın yollarını beraber arayalım " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Stratejist Özgür Baykut, "Birlikte Geleceği Tasarlıyoruz" konulu sunum yaptı. Toplantının son bölümünde EİB Genç İhracatçılar Konseyinin ise komite oluşumu gerçekleştirildi.

EİB Genç İhracatçılar Konseyi ilk kez toplandı

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
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