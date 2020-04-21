EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi'den Kovid-19 süreciyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi'den Kovid-19 süreciyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi'den Kovid-19 süreciyle ilgili değerlendirme Açıklaması

7 saat önce

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu bazı ürünleri üretmesi gerektiğinin görüldüğünü bildirdi.

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi'den Kovid-19 süreciyle ilgili değerlendirme Açıklaması, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu bazı ürünleri üretmesi gerektiğinin görüldüğünü bildirdi.

Eskinazi, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi tarafından Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen basın toplantısında, bu pandemide tarımın öneminin ön plana çıktığını belirtti.

Salgın sonrası hükümetlerin tüm politikalarını gözden geçireceklerini dile getiren Eskinazi, şöyle devam etti:

"Bizim de tarım politikalarımızın gözden geçirilip tarımda yine ön plana çıkan bir ülke olmamız için gerekli adımlar hızla atılacaktır. Salgında şunu da gördük ki Türkiye, gıda konusunda diğer ülkelere göre çok daha iyi bir konumda fakat salgın sürecinde yurt içinde ihtiyaç duyulan bazı ürünlere karşı ihracata yönelik kısıtlamalar gelebilir."

Eskinazi, nisan ayının ilk yarısında tekstil sektörünün yüzde 70, konfeksiyon sektörünün ise yüzde 60 ihracat düşüşü yaşadığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte Avrupa'da bazı mağazaların açılmış olması, ayrıca maske ve koruyucu tulumların ihracatının önünün açılmasıyla sektörün kendini toparlayacağını ve ihracatta toparlanma olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

İstihdam açısından bakıldığında, özellikle emek yoğun sektörlerde salgın sonrası çalışma şartlarının farklılaşmasından dolayı bazı işletmelerde eksilmeler olabileceğini söyleyen Eskinazi, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Türkiye'nin dışa bağlı olduğu bazı ürünleri üretmesi, bunu da kısa sürede başlatması gerektiğini gördük. Özellikle ara mamul malların ithalatında ülkemiz artık daha temkinli olacaktır. Hatta bu tür ürünlerin Türkiye'de üretilmesi sağlanacaktır. Uluslararası ticarete büyük katkı sağlayan yüksek katma değerli fuar turizminin devamı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi fuarları, B2B toplantılar ve ticaret heyetlerini dijital ortama taşıyacağız. Online fuarlar düzenlemek için de çalışıyoruz. İZFAŞ ile bu konularda temas halindeyiz. Hatta bugün yine bu konuda İZFAŞ yetkilileriyle bir toplantımız olacak."

Ekonomi Muhabirleri Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:48 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı 373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi         
23:41
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor         
22:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz         
22:53
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü         
22:28
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu         
22:24
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 23:51:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi'den Kovid-19 süreciyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]