EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: "Gerçekçi bir ücret belirlendi"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi şartları altında, asgari ücrette gerçekçi bir rakamın ortaya çıktığını bildirdi.

Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücretin, işçilerin emeğini enflasyon karşısında, ihracatı ise rekabetçilikte koruyan bir dengede olduğunu kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in "Asgari ücret 3 bin liranın altında olmasın" söylemini haklı bulduğunu aktaran Eskinazi, şöyle dedi:

"Biz sanayici ve ihracatçıyız. Bizim ürettiklerimizin daha yoğun talep görmesinde asgari ücret en önemli parametrelerden bir tanesi. Alım gücünün yüksek olması bizim için de hayati derecede önemli. Asgari ücretlinin harcamalarının büyük çoğunluğunu oluşturan temel gıda maddeleri, elektrik, su, doğal gaz, kira gibi ana kalemlerdeki artış asgari ücrete verilen artış seviyesinde ya da altında. Ancak, pandemi şartlarında hem üretimin düştüğü hem de maliyetlerin arttığı ortamda belirlenen asgari ücret beklentilerin uzağında kaldı gibi gözükse de gerçekçi bir ücret belirlendi."