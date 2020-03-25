EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel piyasaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel piyasaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel piyasaları değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, koronavirüs pandemisinin ardından küresel sistemin yeniden şekilleneceğini belirtti.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel piyasaları değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, koronavirüs pandemisinin ardından küresel sistemin yeniden şekilleneceğini belirtti.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, tedarik zincirlerinde yaşanan problemlerin arz şokuna neden olabileceğini belirtti.

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde durgunluğa neden olacağı ve yeni bir küresel krizi tetikleyeceği endişelerinin had safhada olduğunu bildiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Piyasalarda tedirginlik hakim. Petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün ekonomik etkisi salgından daha uzun sürebilir. Koronavirüs pandemisinin ardından küresel sistemin yeniden şekilleneceği, kartların baştan karılacağı ve dengelerin değişeceği bir döneme girdik. Uluslararası kuruluşların küresel ekonomik büyümeye yönelik projeksiyonlarında revizyonlarını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın raporuna göre koronavirüs endişesi doğrudan yatırımları yüzde 15 düşürecek."

Bu doğrultuda tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Eskinazi, "Sorumlu olduğumuz çalışanlarımız var. Onları kaybetmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Farkındalık çerçevesiyle süreci tamamlamamız gerekiyor. Çalışanlarımızın fikirlerini bizle paylaşması en önemli noktalardan biri. Sorumlu kişiler olarak süreci üstlenip, çare bulmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Eskinazi, birlik olarak ihracatçıların sorunlarını resmi kurumlara aktaracaklarını ve ihracatçıların problemlerinin çözümü için aracı olacaklarını kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:46 Kaynak: AA

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