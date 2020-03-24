EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" - Son Dakika
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EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

6 saat önce

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "dayanışma" kampanyasına destek olduklarını açıkladı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi:

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "dayanışma" kampanyasına destek olduklarını açıkladı.

Eskinazi, yaptığı açıklamada, koronavirüsün İkinci Dünya Savaşı sonrasında insanlığı tehdit eden en büyük salgın olduğunu aktardı.

Bu salgından insanlığın en az kayıpla kurtulması için dayanışmanın çok büyük önem taşıdığına değinen Eskinazi, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyemizin 30 ilçe belediyemiz ve muhtarlarımızla ihtiyacı ortaya koyacak çalışmayı yapması sonrasında biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ederek bu süreçte salgından olumsuz etkilenmemeleri için herkesi dayanışmaya katılmaya davet ediyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:14 Kaynak: AA

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