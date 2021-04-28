EİB sürdürülebilir ihracat için kadın ve genç girişimcilerin arkasında - Son Dakika

EİB sürdürülebilir ihracat için kadın ve genç girişimcilerin arkasında

28.04.2021 08:32
EİB sürdürülebilir ihracat için kadın ve genç girişimcilerin arkasında, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, program kapsamında kadın ve genç girişimcilerin, EİB Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, kişisel ve iş hedeflerini gerçekleştirmeleri için destek alabileceklerini söyledi.

"Düzenli eğitimler, mentörlük gibi uygulamalarla oluşturduğumuz bu ortak akıl sistemi, insan kaynağımızın dönüşüme liderlik etmesini sağlayacak en önemli bileşenlerden biri. Gençlerin ve kadınların ihracata yönelmesi, çalışmalar yapması için 2020 yılında Genç İhracatçılar Konseyi'ni (GİK) kurmuştuk. GİK'in yarıya yakını kadın ihracatçılarımızdan oluşuyor. Bu temsil oranının genele yayılmasını istiyoruz. TİM Kadın Konseyi'nde de en büyük temsil Egeli kadın ihracatçılarımıza ait. Her 3 ihracatçıdan birisi Egeli kadın ihracatçılarımızdan oluşuyor. Ege Bölgesi'nin ihracat potansiyelini artıracak EİB Export-Up Mentörlük Programı bölgemizdeki ihracatçıların deneyimini, uluslararası yolculuklarına yeni başlayan kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve harekete geçirmek için tasarlandı. Proje kapsamında, şirket ve fabrikalar hakkında saha ziyareti de dahil olmak üzere kendi kariyer gelişimlerini daha iyi planlamalarını desteklemek ve mentörlerin de öğreterek öğrenecekleri bir programın oluşturulmasını hedefledik. 6 ay sürecek programda faydalanıcı (menti)-mentör eşleşmesi beklentiler ve özgeçmişler dikkate alınarak yapılacak. Ayda bir kereye denk gelecek şekilde ortalama 6 defa hedeflenen görüşmeler yüz yüze olabileceği gibi, elektronik ortamda da gerçekleşebilecek."

Hedefimiz sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak

Mentörler ve mentilerin iki ay aralıkla ara dönem değerlendirmeleri, bir kere de program sonu toplantısı gerçekleştireceklerini açıklayan Eskinazi, takip sonrası kısa bir değerlendirme raporunun oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

"Önemli olan ihracatta sürdürülebilir bir çaba göstermek, kesintisiz ihracat yapan firmalarımızın artması, ihracat yapan firmalarımızın ihraç pazarlarında kalıcı olması. Bir yanda önümüzde yurtdışındaki varlığımızı artırmak ve uluslararası arenada rekabette öne geçme gibi zorlu hedefler diğer yanda ise sürekli değişen bir dünya var. Bu yüzden her zaman yeni kalmalı, yenilenmeli, ilk başta insana sonra sürece ve altyapıya yatırım yapmak zorundayız. İnsan kaynağının doğru işe kanalize edilmesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye ihracat hedefine kadın ve genç girişimcilerin sayısını artırarak ulaşacaktır. Geleceği birlikte inşa ettiğimiz paydaşlarımızı güçlendiren aksiyonlar, güçlü inovasyon sürecinin söylemine de yansıyor. Genç veya kadın girişimcilerin networklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, sahip oldukları potansiyellere, kaynaklara dair farkındalık uyandırmak istiyoruz. En nihayetinde hedefimiz Birliğimizin temel amacı olan sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak."

İhracat, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EİB sürdürülebilir ihracat için kadın ve genç girişimcilerin arkasında - Son Dakika


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