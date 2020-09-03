EİB'ten ağustos ayında 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

EİB'ten ağustos ayında 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ağustos ayında 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EİB'ten ağustos ayında 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ağustos ayında 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin, 2019 yılı ağustos ayında 1 milyar 29 milyon dolar ihracata imza attığı ifade edilirken, EİB'nin ihracatı 2019 yılı ağustos ayına göre yüzde 1,7'lik azalma yaşadı. Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 5,7'lik azalışla, 12 milyar 463 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti.

Ocak-Ağustos döneminde 8 milyar 78 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), son 1 yıllık dönemde ise 12 milyar 731 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesi, ağustos ayında ihracatını arttırmayı başarırken, 4 tanesi geçen yılki ihracat performansının gerisinde kaldı.

Tarım ihracatı yüzde 19 arttı

Ağustos ayında Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan tarım ürünleri ihracatı, yüzde 19'luk artışla 324,8 milyon dolardan, 385,1 milyon dolara yükseldi. EİB'nin son bir yıllık dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 3'lük gelişimle 5 milyar 70 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri, ağustos ayında 558 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihracatı kayda alırken, madencilik sektörünün ihracatı 69 milyon dolar oldu.

İhracatını en çok arttıranlar hububat, tütün, yaş meyve ve tekstil

2020 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ağustos ayında da ihracatını yüzde 53 arttırarak 45 milyon 125 bin dolar ihracata imza attı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 39'luk, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 27, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 22 ihracat artış hızı yakaladı.

Zirve konfeksiyon ve demir sektörlerinin

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 13'lük artışla 128 milyon 9 bin dolara taşıdı ve EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ise 90 milyon 448 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırarak zirve ortağı oldu.

Yaş Meyve Sebze ve Mamul İhracatı 1 milyar dolara koşuyor

2020 yılında her ay bir ihracat rekoru kıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ağustos ayında ihracatını yüzde 27 arttırarak 85 milyon 411 bin dolara ulaştı. 2020 yılı sonu için 1 milyar dolar ihracat hedefleyen EYMSİB'in son bir yıllık ihracatı ise; 985 milyon 176 bin dolara tırmandı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında ihracatını yüzde 9'luk artışla 80 milyon 445 bin dolara yükseltti.

Tütün ihracatında yüzde 39'luk artış

Ağustos ayında ihracatını yüzde 39 arttırmayı başaran Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 69,3 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise ihracatta yüzde 10'luk azalma yaşadı ve 69 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ağustos ayında ihracatını yüzde 6 arttırarak 50 milyon dolar ihracata imza attı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 44 milyon dolar dövizi hanesine yazdırırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 17,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 9,9 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği de 8.5 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı.

Eskinazi: "İhracatımız pandemi öncesi seviyeleri yakaladı"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatın pandemi öncesi seviyeleri yakaladığını, haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da gösterdiğini kaydetti.

EİB bünyesindeki 12 İhracatçı birliğinin 8 tanesinin ihracatını arttırmayı başardığının altını çizen Eskinazi, "EİB'den yapılan tarım ürünleri ihracatımız yüzde 19 artış gösterdi. Tarım ürünleri ihracatımız son bir yılda 5 milyar 70 milyon dolara ulaştı. Sanayi ve madencilik sektörlerimizde de önümüzdeki aylarda toparlanma bekliyoruz" diye konuştu.

AB'nin payı yüzde 56'ya ulaştı

Ege İhracatçı Birliklerinin ağustos ayında 176 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini veren Eskinazi, EİB'nin en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülkeden; İngiltere, İspanya, Hollanda, Rusya, Belçika, İsrail, Polonya, Suudi Arabistan, İran, Yunanistan, Tunus, Romanya ve Hindistan'a ihracatta artış kaydettiklerini, ağustos ayında Ege İhracatçı Birliklerinin Avrupa Birliğine ihracatının yüzde 7'lik artışla 564 milyon dolara çıktığını, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payının yüzde 56'ya çıktığını dile getirdi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EİB'ten ağustos ayında 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

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