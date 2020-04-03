EİB'ten martta 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EİB'ten martta 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

EİB'ten martta 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat

6 saat önce

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) mart ayı ihracatı, küresel ekonominin seyrini etkileyen korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen yüzde 4 gerileyerek 1 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EİB'ten martta 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) mart ayı ihracatı, küresel ekonominin seyrini etkileyen korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen yüzde 4 gerileyerek 1 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ihracatı ise mart ayında yüzde 17'lik düşüşle 13 milyar 426 milyon dolar oldu. Ocak-mart döneminde 3 milyar 250 milyon dolar ihracata imza atan EİB, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 304 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


Ege İhracatçı Birliklerinin kayda aldığı ihracat verilerine göre mart ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12'lik düşüşle 667 milyon dolardan 585 milyon dolar oldu. Tarım sektörlerinin ihracatı ise yüzde 6'lık artışla 405 milyon dolardan 428 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün 2019 yılı mart ayında 71 milyon dolar olan ihracatı, 2020 yılı mart ayında yüzde 14 artarak 82 milyon dolara geldi. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 6 tanesi geçen yılın mart ayına göre ihracatını artırmayı başarırken diğer 6'sı ihracatta artıya geçemedi.


Artış rekortmeni hububat


İhracatını yüzde 120 yükselterek 56 milyon dolara çıkaran en fazla ihracat artışı gösteren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği bir ay aradan sonra 101 milyon dolarla yeniden zirvedeki yerini alırken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 28'lik düşüşe rağmen 85,8 milyon dolarlık ihracatıyla ikinci sırada. Ege Maden İhracatçıları Birliği 82 milyon dolarla ihracatını yüzde 14 artırmayı başardı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise yüzde 17'lik gelişimle 78,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.


Yaş meyve sebzeye yoğun talep


Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise yüzde 8'lik artışla 77,5 milyon doları hanesine yazdırdı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise yüzde 71,8 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, mart ayında Türkiye'ye 71,4 milyon dolar döviz kazandırdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise mart ayını 54,1 milyon dolarlık ihracat ile geride bıraktı. Mart ayında ihracatını artıran Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 9'luk gelişimle 19,3 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin mart ihracatı 16,4 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı da yüzde 12,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.


İlk 3'te Almanya, ABD ve İngiltere


Mart ayında Ege Bölgesi'nden 197 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke ise 132 milyon dolarla Almanya, 73 milyon dolarla ABD, 68 milyon dolarla İngiltere, 52 milyon dolarla Hollanda, 49 milyon dolarla İtalya, 48 milyon dolarla İspanya, 40 milyon dolarla Fransa, 33 milyon dolarla İsrail, 31 milyon dolarla Çin, 24 milyon dolarla Rusya oldu. Küresel salgından en fazla hasar gören Avrupa Birliği üyesi ülkelere 2019 yılının ocak-mart döneminde 1 milyar 706 milyon dolar ihracat yapılırken 2020 ocak-mart döneminde bu rakam yüzde 1,17'lik düşüşle 1 milyar 686 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB'in toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 51,88 olarak kayıtlara geçti.


Afrika öne çıktı


2020 yılının ocak-mart döneminde Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat 448 milyon dolar, Amerika kıtasına 319 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 31,07'lik artışla 262 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Asya ülkelerine 228 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 159 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine ise 46 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 41 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.


"Bu sınavın üstesinden birlikte geleceğiz"


Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şubat ayı ihracatını dile getirirken korona virüs salgını nedeniyle 2020 hedeflerinin riske girdiğini söylediğini, mart ayı verilerinin bu tespiti doğruladığından bahsetti. Eskinazi, "Yılın ikinci çeyreğinde de ihracat rakamlarında azalma görebiliriz. 2020 yılının ikinci yarısında korona virüsün kontrol altına alınması sonrasında üretim ve ihracat rakamlarında toparlanma olabilir ancak 2020 yılı sonunda beklentilerimizin tamamının karşılık bulduğu bir yıl olmayacak. Dünya bütün küresel dengeleri sarsan ciddi bir sınavdan geçiyor. Devletimiz ve milletimiz olarak birlikte büyük bir mücadele süreci içindeyiz. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran ihracatçılar olarak yerli milli çizgimizi, eksenimizi, kendi gücümüzü kendimiz tahkim ederek bu sınavın üstesinden geleceğiz." - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:57 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı         
16:02
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı         
15:58
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu         
15:55
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek         
15:54
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı         
15:39
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak         
15:35
Hakan Aygün sosyal medyadaki Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı         
15:15
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek         
14:58
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış         
14:53
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu         
14:37
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı         
14:36
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı         
14:34
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor         
14:30
Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti         
14:28
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı         
14:16
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi         
14:09
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak         
14:07
Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak         
13:56
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı         
13:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir         
13:52
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı         
13:47
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 16:50:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EİB'ten martta 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]