Ege İhracatçı Birlikleri'nin şubat ihracatı yüzde 16 arttı - Son Dakika

Ege İhracatçı Birlikleri'nin şubat ihracatı yüzde 16 arttı

03.03.2021 09:41
Ege İhracatçı Birlikleri'nin şubat ihracatı yüzde 16 arttı, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri'nin şubat ihracatı yüzde 16 artarak 1 milyar 172 milyon dolara çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin şubat ihracatı yüzde 16 artarak 1 milyar 172 milyon dolara çıktı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı.

EİB bünyesinde yapılan ihracatın ise geçen yılın şubatına göre ise yüzde 16 artışla 1 milyar 172 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bünyelerinde bulunan 12 ihracatçı birliğinin 8'inin şubatta ihracatını arttırdığı ifade etti.

Sanayi ürünleri ihracatının yüzde 20 artarak 702 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Eskinazi, "Tarım ürünleri ihracatı yüzde 9 yükselişle 402 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı yüzde 17 artışla 68 milyon dolara ulaştı. Şubat ayında 164 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 95 ülkeye ihracatımızı artırmayı başardık. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke arasında 142 milyon dolarla Almanya, 88 milyon dolarla ABD, 75 milyon dolarla Birleşik Krallık yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın şubatta yüzde 16'lık artışla 563 milyon dolara ulaştığını kaydeden Eskinazi, EİB'in ihracatının Ocak ayına nazaran güçlü bir ivme kazandığının altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin şubat ihracatı yüzde 16 arttı
Ege İhracatçı Birlikleri'nin şubat ihracatı yüzde 16 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birlikleri'nin şubat ihracatı yüzde 16 arttı - Son Dakika Ekonomi


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