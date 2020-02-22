Eibar: 5-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Eibar: 5-0 - Son Dakika Spor

Eibar: 5-0

6 saat önce

İspanya La Liga'nın 25'inci haftasında Barcelona, sahasında Arjantinlli yıldızı Lionel Messi'nin 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta Eibar'ı 5-0 mağlup etti.

Eibar: 5-0, System.String[]
İspanya La Liga'nın 25'inci haftasında Barcelona, sahasında Arjantinlli yıldızı Lionel Messi'nin 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta Eibar'ı 5-0 mağlup etti.

Barcelona'yı Eibar karşısında galibiyeti getiren golleri 14, 37, 40 ve 87'nci dakikalarda Messi ve 89'uncu dakikada Arthur Melo kaydetti. Bu sonuçla Barcelona puanını 55'e yükselterek bir maçı eksik Real Madrid'in (53) önünde liderliğe yükseldi. Ligde küme düşme mücadelesi veren konuk takım ise 24 puanda kaldı.

Messi, karşılaşmada attığı 4 golle yıldızlaşırken, La Liga gol krallığında 18 golle liderliğini sürdürdü. Arjantinli yıldız oyuncuyu, 13 golle Real Madrid'den Karim Benzema takip ediyor.

BARCELONA, LA LIGA TARİHİNİN EN GOLCÜ TAKIMI OLDU

Öte yandan Eibar'ı 5-0 mağlup eden Barcelona, attığı gollerle ezeli rakibi Real Madrid'i (6150) geride bırakarak 6151 golle İspanya La Liga tarihinin en gol atan takımı oldu.


- İstanbul
Lionel Messi, Barcelona, La Liga, Eibar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:12 Kaynak: DHA
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