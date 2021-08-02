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"EIF 2050 Dünya Enerji Kongresi" Antalya'da gerçekleşecek - Son Dakika

"EIF 2050 Dünya Enerji Kongresi" Antalya'da gerçekleşecek

02.08.2021 15:35

On dördüncü EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı bu yıl 13-15 Ekim tarihlerinde Antalya ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

On dördüncü EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı bu yıl 13-15 Ekim tarihlerinde Antalya ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Kongreye çok sayıda yerli ve yabancı katılımcının yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, güneş enerjisinden verimli faydalanma solar tarlaların kurulması, enerjide yerli üretim, regülasyonların sağladığı imkanlar, karbon nötr önlemler ile doğaya saygılı ilerleyiş, finansman süreçleri ve global alanda Türkiye'nin enerjide önemli bir jeopolitik konumunda olması gibi birçok başlığın fuarda ele alınacağı bildirildi.

Bu yıl EIF Kongre Başkanı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü oldu. Kongre'ye enerji konusunda tüm dünyanın takip ettiği yerli ve yabancı 220'yi aşkın konuşmacı katılacak. Bu yıl ANFAŞ'ta gerçekleşecek olan kongreye 400'ün üzerinde yerli ve yabancı sektörün önde gelen firmaları da katılacak. Geniş tasarımlı stantlarda sektör temsilcileri tasarım ve teknoloji avantajları ile yeni nesil teknolojilerini sergileme imkanı bulacak.

OSB'LERDE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ SEFERBERLİĞİ

Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını da yürüten Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, "Çağımızda fabrikalar gerek enerji verimliliği konusunda gerekse öz tüketimleri konusunda kendilerini rehabilite etmekteler. Bu bağlamda EIF Enerji Kongresi ve Fuarı hat safhada önem arz etmektedir. Bu yıl uluslararası uçuş önemi ile Antalya'da yerli ve yabancı çok sayıda konuğu kongremizde ağırlayacağız. OSB'lerin öz tüketimlerini güneş enerjisinden doğaya daha uyumlu bir yöntemle sağlamaları için önümüzdeki 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerji sistemleri hazır bir şekilde inşa edilmeleri, firmaların yatırımları ve kamunun da yoğun desteği ile 'OSB'lerde enerji dönüşümü' seferberliğinin sürmesi ve dünyaya örnek olacak şekilde enerjisini kendi üreten OSB'ler, sanayi kuruluşları ve fabrikaların tesis edilmesi için gayretle tüm sektör olarak elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Kongreye bu yıl enerji üretim, dağıtım, satış şirketlerinin temsilcileri, kamu kurumu yetkilileri, akademisyenler, ticari ateşelikler ve elçilikler, ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri, Ar-Ge ve eğitim kurumları yetkilileri, belediye yetkilileri, bilişim ve yazılım uzmanları,?sivil toplum kuruluş temsilcileri, çok uluslu şirket temsilcileri, finans ve sigorta firmaları yetkilileri, hukuk ve danışmanlık şirketleri, analiz uzmanları, teknik danışmanlar ve mühendisler ve basın mensupları gibi birçok farklı alandan katılım olacak.

"SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI BU YIL DA ANTALYA'DA EIF'TE BULUŞACAK"

14'üncü EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmesi bekleniyor. Dünya ve Türkiye'de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartışılacağı kongre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek. Kongrenin amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınması olacak. Enerjide start-up'lar'ın sektörle görüşme ve bir araya gelme olanağı, temiz enerjide üretici ve yatırımcının buluşması ve inovatif ürün ve çözümlerin tanıtımı fuarın diğer gündem başlıkları arasında gösteriliyor.

'Enerji Geleceğimizdir-Energy is Future' yaklaşımı ile enerji sektörünün tüm paydaşlarının buluşacağı EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuara, 60'ı aşkın ülkeden 300'ü aşkın yerli ve yabancı firmanın, üst düzey hükümet yetkililerinin ve dünyanın en önemli şirketlerinin katılması bekleniyor.

"KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN BİR TÜRKİYE HAYALİYLE YOLA ÇIKTIK"

EIF Yürütme Kurulu Başkanı, Enerji Hukuku Uzmanı Av. Çiğdem Dilek konuya ilişkin açıklamasında, "Bir hayali gerçekleştirmek için çıktık yola. Kendi enerjisini üreten bir Türkiye ve kendi enerjisini üreten bir dünya… Üzerimize düşen misyon için var gücümüzle çalışıyoruz. Paris İklim Anlaşması ile uyumlu olarak #EIF2050'de kongremizde, '2050 yılı itibariyle sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyoruz' diyerek kongremizi gerçekleştireceğiz. Üç gün sürecek kapsamlı bir kongre?ve fuar olan EIF'e?tüm sektörü davet etmekten mutluluk duyarım. Avrupa, Asya, Afrika ve özellikle Ortadoğu'da bulunan, koordinatörlüğümüze bağlı ajanslarımız ve network ağımızla,?etkinliğimize enerjinin her alanından şirketleri?davet ederek, ziyaretçilerimize?kongre programından izole edilmiş bir ortamda,?açık ofis sistemiyle?rahat bir görüşme imkanı sağlıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN ENERJİSİ" BU YIL DA ANTALYA'DA "EIF"TEN YÜKSELECEK!

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın destekleriyle gerçekleşen EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda 3 gün boyunca enerji sektörünün tüm paydaşlarının katılacağı ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek. Ticari anlaşmaların yanı sıra dünya ve Türkiye'deki enerji sektörünün önemli konu başlıkları ele alınacak. Oturumlarda hükümet düzeyindeki heyetler ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri yer alacak. Kongre eş zamanlı olarak 5 salonda gerçekleşecek ve bu oturumlarda enerji sektörünün önemli konu başlıklarında güncel bilgi edinme ve sunumlara ulaşma imkanı bulmak mümkün olacak.

14. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı odak konuları arasında; YETA Modeli ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları, YEKA Yarışmaları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biyokütleden Enerji Üretimi, Hidroelektrik Enerji, Elektrik Dağıtımında Güncel Gelişmeler, Enerji Yatırımlarının Finansmanı, Türkiye Enerji Mevzuatı Değerlendirilmesi, Enerji Santrallarında İşletme, Bakım ve Modernizasyon, Akıllı Şehirler, Elektrik Depolama, Depolama, Enerji Teknolojilerinde Yerlileşme, Enerji Sektöründe Dijitalleşme, Türkiye Petrol ve Doğalgaz Piyasaları yer alıyor.

ENERJİ TİCARET MERKEZİ OLMA HEDEFİYLE İLERLİYORUZ

Özellikle Avrupalı ve Afrikalı enerji firmalarının Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğuna dikkat çeken Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, "EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Dünya'da ve Türkiye'de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platformdur. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek olan EIF 2021'in amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmaktır. EIF, 14 yılda sektörün adeta bir "İhtisas ve Uzmanlık Zirvesi" konumuna geldi. EIF fuarlarımıza baktığımızda nokta atışı denilebilecek derecede uzmanlıkla fuarımıza davet ettiğimiz yatırımcılarımız, uzmanlarımız ve fuarımızda katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin her oturumda ve Hall'de mutlaka B2B ve B2C alanda ilgili ve yetkili kişilerle görüşebiliyor olması EIF olarak bizim "ihtisas fuarı" olma özelliğimizi ortaya koymakta. Her fuar enerji konusunda ülkemizin hızlı gelişimini birlikte ortaya koyduğumuz adeta tüm sektör için bir "zaman geçidi" oluyor. EIF'e toplamda 247 yerli ve 58 yabancı firma ile 14 binden fazla sektörel delege katıldı. Her yıl, gerek sektörün yerli yabancı yatırımcılarından ve gerek katılımcılarımızdan aldığımız geri dönüşler her zaman artan bir grafikle memnuniyet verici. Kongre ayağında ise, en az 30'un üzerinde oturum, yerli yabancı yüzlerce konuşmacı ile yine sektördeki gelişmeleri yerinde, doğru muhatapları ile Kamu ve Özel Sektör olarak değerlendirmekteyiz. Sektöre verdiğimiz destekler her sene artacaktır diyerek bu yıl tüm sektörü Antalya'ya bekliyoruz" diye konuştu.

"EIF Ailesi olarak, bunca öğrenilmişlik ve bilgi birikimi ile 2021 yılında daha fazla yerli ve yabancı yatırımcıyı, sektör liderlerini, kamu ve sivil toplum kuruluşlarını tüm sektörle bir araya getirmeyi hedefliyoruz" diyen Murat Dilek şöyle devam etti:

"13-15 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya'da dünyanın en önemli enerji etkinliklerinden birini gerçekleştireceğiz. Antalya ilini seçmemizde pek çok sebep etkin oldu elbette. Antalya'nın Dünya şehri olması, Antalya'ya doğrudan uçuşların olması Antalya'yı seçmemizin en önde gelen nedenleri arasında. Dolayısıyla yurt dışından birçok ülkeden sektör aktörlerini, yatırımcıları Türkiye'nin en büyük enerji etkinliği olan EIF'te bu yıl da ağırlıyor olacağız. Enerji dünyasının buluşma noktası olan EIF'te her yıl olduğu gibi tüm sektörü bu yıl da tekrar aramızda görmekten onur duyarız."

AVRUPA ALIM HEYETLERİ FUARDA OLACAK

Avrupa Komisyonu – Avrupa İşletmeler Ağı dünyadaki 200'den fazla ofisinden EIF Enerji Kongresi ve Fuarı ilgili tüm duyurularını yaptırarak Türkiye'de düzenlenecek olan EIF Enerji Kongre ve Fuarı'na heyetlerle katılımlara katkı sağlıyor.

EIF Yürütme Kurulu Başkanı, Enerji Hukuku Uzmanı Av. Çiğdem Dilek, "Ekim ayında EIF fuar katılımcılarına özel, B2B görüşmelerinin yapılması amacıyla yabancı ülkelerden heyetleri getirmekteyiz. Ağımız ile dünya çapında 60'tan fazla ülkede, 600'den fazla üye kuruluş aracılığı ile EIF Katılımcı ve delegeleri için, ticari destek konusunda çalışmalar yürütmekteyiz.?EIF 2021'de?'İkili Görüşme'?sistemiyle ayaküstü bir tanışmadan çok daha fazlasını elde edebilirsiniz.?Kendi uzmanlık alanınızda?dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok katılımcı ile tanışıp?geniş kapsamlı ve profesyonel bir sosyal ağ oluşturabilirsiniz. Oluşturduğumuz özel randevu sistemiyle kendi iştigal konunuzla ilgili dilediğiniz firmayla önceden hazırlanmış şekilde?yüz yüze görüşerek kısa veya uzun vadeli iş anlaşmaları yapma imkanı bulabilirsiniz. Kongremizden ayrılırken, etkinliğimiz?süresince edindiğiniz?tecrübeleri,?yeni yatırım imkanlarını, dostluklarınızı?ve ortaklıklarınızı?yanınızda götürme şansı bulacaksınız" açıklamasında bulundu.

"GELECEK ENERJİDE, GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYALIM"

Kongrenin düzenleyicisi Domino Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, yabancı yatırımcının enerji yatırımı için rotayı çevirdiğine dikkat çekerek, "Kongremize de adını veren 'İklim 2050' yaklaşımı, sektörümüzün önemini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, enerji gelecektir. Türkiye olarak hem devletimiz hem de özel sektörümüz, bu gerçeğin farkında olarak ülkemizin potansiyelini en efektif şekilde ortaya çıkarmak, dünya enerji arenasında sağlam bir yer edinmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 17 yılda ulaşmış olduğumuz nokta, bu alandaki gücümüzü, deneyimimizi ve kararlılığımızı en net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"YATIRIM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Fuarlarındaki tecrübelerinden dolayı artık elektrik, doğalgaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini doğru kanallarla kesiştirmek ve enerjide rehber olabilmek için enerji yatırımcı ajansı görevi gördüklerini dile getiren Dilek, "Bu  yıl yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının artması için yatırımcıların daha cesur, daha öngörülü adımlar atacağını öngörüyoruz" diye konuştu.


EIF 2050 Dünya Enerji Kongresi Antalya'da gerçekleşecek
EIF 2050 Dünya Enerji Kongresi Antalya'da gerçekleşecek
EIF 2050 Dünya Enerji Kongresi Antalya'da gerçekleşecek

Dünya Enerji Kongresi, Türkiye, Antalya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'EIF 2050 Dünya Enerji Kongresi' Antalya'da gerçekleşecek - Son Dakika


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