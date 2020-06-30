EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı bu yıl Avrupa Komisyonu ortaklığında 'sanal' olarak düzenlenecek - Son Dakika

EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı bu yıl Avrupa Komisyonu ortaklığında 'sanal' olarak düzenlenecek

Enerji sektörünün tüm paydaşlarının katılmasının beklendiği 2020 EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı, bütün Dünya'da etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleşecek.

Enerji sektörünün tüm paydaşlarının katılmasının beklendiği 2020 EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı, bütün Dünya'da etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleşecek.

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Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 2020 EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı bütün Dünya'da etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleşecek. 2-6 Kasım 2020 tarihleri arasında Avrupa Komisyonu proje ortaklığı ile düzenlenecek sanal fuar sektörünün Avrupa Komisyonu ve Avrupa İşletmeler Ağı proje ortaklığı ile düzenlenen ilk fuarı olma özelliğine sahip olduğu belirtildi. Ayrıca; Ankara ve İstanbul Sanayi Odaları, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ve Organize Sanayi Kuruluşları, EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı için birlikte çalışacakları bildirildi.


Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu'dan yoğun ilgi bekleniyor


Pandemi nedeniyle 2020 tarihli EIF Enerji Kongresi ve Fuarı etkinliğini bu yıl 'sanal fuar' olarak düzenlediklerini belirten Global Enerji Derneği ve Maabir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, "2020 EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı'nın en önemli özelliklerinden biri de sektöründe Türkiye'de Avrupa Komisyonu-Avrupa İşletmeler Ağı ortaklığı ile düzenlenen ilk fuar olması. Bu açıdan 2020 EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı'nın katılım haritası ortakların ismi ile anlaşıldığı gibi sadece Avrupa'dan değil Afrika, Ortadoğu ve Uzak Doğu'dan katılımcı firmalar ile daha da genişledi. Sanal fuar ile operasyon maliyeti avantajı olduğu için stand sayımız kapalı alan fuarlarımızdan çok daha fazla olacak. Özellikle bu yıl da katılan Türk ve yabancı firmaların önemli noktalarda küresel anlaşmalar yapacakları bir fuar olacağını öngörebiliyoruz. Çünkü biz sanal fuarı yapmış olmak için yapmak istemiyoruz Bu süreçte zaman tasarrufu ile sanal standlarında daha verimli görüşmeler yapabilecekler." dedi.


Avrupa Komisyonu duyuru ve raporlamada etkin ve aktif


Her bir firmaya özel; bilgilerini, katalog dosyalarını, ürünlerini, firma tanıtım videosunu ekleyip güncelleyebileceği firma inisiyatifinde yönetilebilir bir panel sunduklarını kaydeden Dilek, "Müşteri ya da ziyaretçilerin, firma temsilcileriyle EIF Sanal Fuar platformu üzerinden anlık olarak yazışabilme ya da video konferans uygulamaları üzerinden görüntülü ve sesli konuşabilme imkanları olacak. Sanal fuarımızda sadece ziyaretçilerin firma temsilcileri ile görüşmeleri beklenmeyecek, firma temsilcileri de ziyaretçilerin bilgilerini görüp onlarla görüşme talebinde bulunabilecekler. 2020 EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı'mızda yapılmış olan tüm iş birlikleri ve görüşmeler raporlanacak ve tüm dünyaya duyurulacaktır." diye ekledi.


Katılımcı firmaların sanal fuara görüşmek istediği firma/kişileri pek çok kritere göre hazırlanan filtrelerle arayıp bulabileceğinin altını çizen Dilek, "Örneğin; ülke/bölge -yatırımcı/üretici/toptancı/alıcı - Güneş/rüzgar/jeotermal vs. gibi filtrelerle görüşmek istediğiniz firma/kişileri nokta atışı bulabilecek ve onlarla görüşme randevusu oluşturabilecekler. Sanal kongremize her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı çok değerli konuşmacılar katılacak. Onların da kendi mecralarında yapılacak duyurularla birlikte daha güçlü bir sinerjiyle kongre ve fuar ziyaretçi katılımının çok yüksek olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.


2020 EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı'na katılım ziyaretçiler için ücretsiz olacağı da kaydedildi. - İSTANBUL

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı bu yıl Avrupa Komisyonu ortaklığında 'sanal' olarak düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi

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