Eiffel Kulesi'nin Altında Korkunç Bir Tecavüz Olayı

Eiffel Kulesi'nin altında korkunç bir olay yaşandı. Paris'in en güzel manzaralarından biri olan Champ-de-Mars parkında , Çarşamba gecesi , 27 yaşındaki bir kadın bu ünlü parkta beş kişi tarafından tecavüze uğradı.

Bu korkunç olayın ardından, 3. bölgesel adli polis yönetimi tarafından tecavüz suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar iki şüpheli gözaltına alındı, ancak diğer üç şüpheli hâlâ aranıyor. Polis kaynakları, mağdurun çok etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

Champs-de-Mars'da cinsel saldırılar maalesef sık sık yaşanıyor. Geçtiğimiz şubat ayında, iki Brezilyalı turist Eiffel Kulesi yakınlarında cinsel saldırıya uğramıştı. Daha yakın zamanda, bir Alman turist ise bir satıcının müdahalesi sayesinde tecavüz girişiminden kurtulmuştu.

Ünlü Paris bahçesindeki cinsel saldırıların artmasıyla birlikte, 7. bölge belediyesi Champ-de-Mars'ın geceleyin kapatılmasını talep ediyor. 2024 Paris Olimpiyatları'na yaklaşılırken, Eiffel Kulesi çevresindeki güvenlik önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında, Paris polis müfettişi Laurent Nuñez, Eiffel Kulesi'nin altında bir polis arabası görevlendirmişti.