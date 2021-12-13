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Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! - Son Dakika

Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!

13.12.2021 10:45

İstanbul'dan arılarla ilgili gelen haber ünlü fizikçi Einstein'in 'Dünyadan arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmış demektir' sözlerini hatırlattı. Arıcı Fikret Aslan, kuraklık nedeniyle çok zor günler yaşadıklarını ve 10 kovan arısının öldüğünü anlattı.

Kuraklığın da etkisiyle bal üretimi ciddi oranlarda düştü. İstanbul'da arılarla ilgili yaşanan gelişmeler ise dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ın "Dünyadan arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmış demektir" sözlerini yeniden gündeme getirdi.

ARI ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR

İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer, 4 yıl önce yıllık 106 ton bal elde eden arıcıların bu yıl 60 ton ürün elde ettiğini söyledi. Arıcılar da, kış aylarının sıcak geçmesi sebebiyle arı ölümlerinin yaşandığını belirtti. 15 yıldır arıcılık yapan Fikret Aslan, bu yıl binlerce arısının öldüğünü belirtti.

ÜRETİMDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Yazın çöl sıcaklarını aratmayan sıcaklar, peşi sıra toprağı silip süpüren su baskınları kuraklığa neden oldu. Kuraklığın etkisi de arıcıları vurdu. Yıllar içerisinde azalan bal rekoltesi, bu yıl da yaklaşık yüzde 50 düştü. İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer, 20 yıl önce kovan başı verimin 25 kilogram olduğunu belirtirken, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ise şu an kovan başı verim 13 kilo olarak açıklandı. Arıcılar, her yıl yaşanan kayıplar nedeniyle ülkede bal üretiminin ciddi oranda azaldığını kaydetti. Son 4 yıldır yıllık 106 ton ürün elde eden arıcılar, bu yıl 60 ton ürün elde etti.

Einstein, 'Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır' demişti! İstanbul'dan ürküten haber

İLAÇLAR DA ETKİLİYOR

Arıcılar, kış aylarının sıcak geçmesi sebebiyle arı ölümlerinin çok yaşandığını, düşük koloniyle birlikte verimin azaldığını söyledi. Diğer yandan arıcıların kullandıkları ilaçlar sahte olunca da arı ölümleri de kendini gösterdi. İstanbul Esenler'de 15 yıldır arıcılık yapan Fikret Aslan'ın yaklaşık 10 kovanında 3 bin arısının öldüğünü belirtti.

Einstein, 'Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır' demişti! İstanbul'dan ürküten haber

"KÜRESEL ISINMA BÜYÜK ETKEN"

Bal üretiminin her geçen yıl düştüğünü belirten İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer, "Geçmiş yıllarda günümüze baktığımızda bal verimi ciddi anlamda düştü. Bundan bir 20 yıl önce kovan başı verim 25-30 kilogram civarındaydı, şu an Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 13-14 kilograma kadar kovan başı verim düşmüş durumda. Küresel ısınma bunda çok büyük bir etken. Yağışların azalması bitkilerin zamanında polen kaynağı olarak kullanılmasını engelliyor" dedi.

Einstein, 'Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır' demişti! İstanbul'dan ürküten haber

"10 KOVAN ARIM ÖLDÜ"

15 yıldır arıcılık ile uğraşan Fikret Aslan, Yaklaşık 10 kovan arım var. Hepsi ziyan oldu. Neden öldüklerini bilmiyorum. Toplu halde ölmüşler. İlacını veriyoruz bakımını yapıyoruz. Bu nedenle bal verimi de düştü. Bu sene kazanamıyoruz. Geçen sene daha çok kazanmıştık diye konuştu.

Einstein, 'Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır' demişti! İstanbul'dan ürküten haber

ARI ÖLÜMLERİNDE BİRÇOK NEDEN BİRLEŞİ

50 yıldır arıcılık yapan Selahattin Sünnetçi, "Bazı hava olayları çok etkili oldu. Ama yalnızca hava olayları değil yanlış ilaçlar da arıları öldürdü. Son 2 yıldır verim olarak bir şey kazanamadık yine ölüm olayları oldu bir kısmını kurtarmaya çalıştık" dedi.

Einstein, Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır demişti!

Fikret Aslan, İstanbul, Kovan, Ölü, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Einstein, 'Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır' demişti! - Son Dakika


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