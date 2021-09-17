Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1

STAT: Deutsche Bank Park

HAKEMLER: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1 - 1 berabere kaldı.2'nci dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top kaleci Trapp'ta kaldı.10'uncu dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Ferdi, meşin yuvarlağı Rossi'ye aktardı. Rossi'nin ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Trapp'tan oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Mesut'un son çizgiden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 23'üncü dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkan Kostic'in ortasında ceza sahası içindeki karambolde çekilen şutlara kaleci Altay ve Fenerbahçe savunması izin vermedi. 40'ıncı dakikada rakiplerini geçen Mert Hakan topu Mesut'a aktardı. Mesut'un pasıyla buluşan Valenvia'nın vuruşunda meşin yuvarlak rakibe çarparak auta gitti. 41'inci dakikada Eintracht Frankfurt, mücadelede eşitliği yakaladı. Kostic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lammers'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.45'inci dakikada Borrre'nin sağ çaprazdan ortasında Szalai'ye çarpan top Kamada'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun eline çarpan topa Fenerbahçe savunması hakim oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.60'ıncı dakikada Eintracht Frankfurt'ta Kamada, savunma arkasına sarktı ve arka direkte Lammers'i gördü. Lammers topu ağlarla buluştursa da hakem ofsayt bayrağını Kamada için kaldırdı.75'inci dakikada ceza sahası içine sol kanattan topla giren Filip Kostic'in şutunda Altay Bayındır topa müdahale etti. Altay'ın müdahalesinde kısa düşen topa tekrar hamle yapan Filip Kostic'in vuruşunu bu kez Kim Min-Jae uzaklaştırdı.82'nci dakikada direkt paslarla hücuma çıkan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel müsait durumda ceza sahasına girmek üzereyken Hinteregger'in müdahalesiyle yerde kaldı. İtalyan hakem oyunu devam ettirdi.90'ıncı dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Pelkas, kalecinin müdahalesinde yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

90+2'nci dakikada topun başına geçen Pelkas'ın vuruşunda kaleci topa müdahele etti. Müdahalede seken topu Berisha topu ağlarla gönderse de VAR incelemesi sonucunda gol iptal edildi.