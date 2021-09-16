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Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe - Son Dakika

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe

16.09.2021 21:11
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Deutsche Bakan ParkHakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya)Eintracht Frankfurt: Trapp, da Costa,...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Deutsche Bakan Park

Hakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya)

Eintracht Frankfurt: Trapp, da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre, Lammers

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Rossi, Valencia

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Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, İtalya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe - Son Dakika Spor


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