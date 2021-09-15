Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
15.09.2021 17:51
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Eintracht Frankfurt'ta kaleci Kevin Trapp karşılaşma öncesinde basın toplantısı yaptı. Mesut Özil'e övgüler yağdıran Alman kaleci, "O bir futbol yıldızı. Çok tanınmış. Almanya Milli Takımı'nda ve oynadığı takımlarda çok iyi performans sergiledi. Milli takımla dünya şampiyonu oldu. Bunda büyük payı vardı. Kariyerinde çok şey başardı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde açılışı Eintracht Frankfurt maçıyla yapıyor. Yarın saat 22.00'de Deutsche Bank Park'ta oynanacak maç öncesi Alman ekibinin kalecisi Kevin Trapp basın mensuplarının karşısına çıktı.
"MESUT'UN KALİTESİNDEN VE YETENEĞİNDEN PEK BİR ŞEY KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu Mesut Özil'den övgüyle bahseden Alman eldiven, "Kendini Fenerbahçe'de iyi hissettiğini varsayıyorum. Bu adımı attı. Bunun için sebepleri olmuştur kesinlikle. O bir futbol yıldızı. Çok tanınmış. Almanya Milli Takımı'nda ve oynadığı takımlarda çok iyi performans sergiledi. Milli takımla dünya şampiyonu oldu. Bunda büyük payı vardı. Kariyerinde çok şey başardı. Çok kimsenin takip ettiği bir futbolcu. En iyilerle, büyük takımlarla rekabet edeceğimize seviniyoruz" diye konuştu. Mesut Özil'in kaliteli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Trapp, "Mesut'un yeteneğinden ve kalitesinden pek bir şey kaybettiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika 18:51 Defne Samyeli'den sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı, hatta misafir ağırladı 18:32 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler 18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu 16:59 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 16:41 İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı