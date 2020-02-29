Eintracht Frankfurt, Salzburg'u eledi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Eintracht Frankfurt, Salzburg'u eledi! - Son Dakika Spor

Eintracht Frankfurt, Salzburg'u eledi!

6 saat önce

Avusturya'da dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle bugüne ertelenen son 32 turunun son maçında, Avusturya ekibi Salzburg, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

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Avusturya'da dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle bugüne ertelenen son 32 turunun son maçında, Avusturya ekibi Salzburg, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.


Salzburg Stadı'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini, 10. dakikada Andreas Ulmer ve 72. dakikada Jerome Onguene atarken, konuk ekipte ise 30 ve 83. dakikalarda Silva ağları sarstı.


Evinde oynadığı ilk maçı 4-1 kazandığı için tur atlayan Eintracht Frankfurt, son 16 turunda İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak.


Eintracht Frankfurt, Salzburg, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:12 
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