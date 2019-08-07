Son Dakika Haberleri: Eintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı
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Eintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı

1 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kaleci Kevin Trapp'ı transfer etti.

Eintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı, System.String[]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kaleci Kevin Trapp'ı transfer etti.

Eintracht Frankfurt Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Trapp'ın bonservisinin alındığını ve 29 yaşındaki Alman file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basını, Eintracht Frankfurt'un bu transfer için PSG'ye 10 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Daha önce 2012-2015 yıllarında Eintracht Frankfurt forması giyen Trapp, geçen sezon da Almanya ekibinde kiralık olarak oynadı. Trapp, geçen sezon Frankfurt takımında 45 maça çıktı.
Eintracht Frankfurt, Frankfurt, Almanya, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:05 
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