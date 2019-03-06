Son Dakika Haberleri: Ejder Demir'e 'Kurt'lu Gönderme

Ejder Demir'e 'Kurt'lu Gönderme

1 saat önce

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın adayı olan Ejder Demir'e tepki göstererek, "Sürüden ayrılanı kurt kapar" dedi.

Ejder Demir'e 'Kurt'lu Gönderme, System.String[]
Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın adayı olan Ejder Demir'e tepki göstererek, "Sürüden ayrılanı kurt kapar" dedi.

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, önceki dönem Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep 3. Sıra Milletvekili Adayı olan İYİ Parti Millet İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ejder Demir'e tepki gösterdi. Bayındır, sürüden ayrılanı kurdun kapacağını söyleyerek, "Bir kısım terör yanlıları Türkiye'nin karşısına geçmiş, Türkiye'yi bölmek devirmek istiyorlar. Terörle yürüyen insanlar parayla her şeyi satar. MHP Ejder Demir için olumlu bir partiydi, keşke başka partiye geçmeseydi, yanlış yola girmeseydi. Yanlış yolda giden yanılır. Yarın öbür gün bunlar yanıldığını anlayacak. Bir şehir ailesi olarak Ejder Demir'e yanlış yolda olduğunu söylüyorum. Dere ayrılırsa göl veya deniz olmaz. Birlik beraberlik olursa göl haline gelir, Deniz haline gelir. Ama küçük bir dere ne bir yeri sulayabilir ne bir şey yapabilir. Onun için keşke ayrılmasaydı. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar" diye konuştu.

Bayındır, daha önce şehit ve gazi dernekleri ile yaptıkları ortak açıklamada Cumhur İttifakı'nın adayı Fatma Şahin'i desteklediklerini açıklamıştı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Bayındır, Gaziantep, Ejder Demir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:20:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ejder Demir'e 'Kurt'lu Gönderme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]