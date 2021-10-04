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Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu - Son Dakika

Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu

04.10.2021 15:50

Antalya'da ejder meyvesi üretimine giren iki ortak, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle tartışmalar başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirini kovalamaya başladı. Çığlıkların duyulduğu ve sinir krizinin yaşandığı kavga karakolda son buldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi 1238 Sokak üzerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Fatma K., ile M.D. isimli kişi bir serada ortak ejder meyvesi üretim işine girdi. İddiaya göre, 10 Haziran 2021 tarihinde M.D.'nin oğlu olduğunu söyleyen Doğan T. seraya gelip Fatma K.'nin ödeme yapmadığını iddia ederek işin başına geçti. O tarihten bu yana ikili arasında ejder meyvesi ve sera konusunda tartışma yaşandığı ileri sürülürken, geçtiğimiz gün cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç tartışma ortalığı karıştırdı.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Birbirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan ikilide, Doğan T., Fatma K.'nİn yanına giderek, "Şu anda can güvenliğim yok ve elinde çapayla bekleyen bir insan var. Ben meyveleri alacağım, can güvenliğim olmadığı için görüntü alıyorum. Şimdi alıyorum meyveleri ama korkuyorum. Aynı zamanda buranın sahibi babamla da iletişime geçtim. Bana yaklaşıyor. Lütfen yaklaşma, korkuyorum" sözleri sarf etti. Ardından üzerine doğru 'İmdat' çığlıklarıyla koşan Fatma K.'den kaçmaya başlayan Doğan T.'nin "polis yok mu" sözleri de görüntülere yansıdı.

Antalya'da ilginç 'ejder meyvesi' tartışması karakolda son buldu

ÇIĞLIK ATIP ÜZERİNE KOŞTU

Aynı anda Doğan T.'yi kayda alan Fatma K.'nin cep telefonu görüntülerinde ise "Ben de çok korkuyorum. Şikayetçi oldum kendisinden" dedikten sonra çığlık atarak Doğan T.'nin üzerine doğru koştu. Ardından Fatma K ile Doğan T. polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

"KENDİ İMKANLARIMLA BAHÇEYİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Olay sonrası konuşan Fatma K., 2017 yılında M.D. isimli kişiyle ortaklaşa hobi bahçesi işine girdiklerini, ardından 2019 yılında M.D.'nin kendisine işi yapmayacağını söyleyerek maddi desteği kestiğini ve kendi imkanlarıyla bahçeyi geliştirmeye devam ettiğini söyledi. M.D. ile Nisan ayında tekrar birlikte çalışmaya başladıklarını aktaran Fatma K., Doğan T. ile o zaman tanıştıklarını ve M.D.'nin Doğan T.'yi kendisine oğlu olarak tanıttığını belirtti.

"TEHDİTLER SAVURUYORDU"

Fatma K., Doğan T.'nin daha önce bir çok kez kendisini video ile kayda aldığını ve kendisine sürekli mobbing uyguladığını ileri sürdü. Fatma K, "Sürekli kayda alıyor, benim memurluğumdan dem vurup, 'sizi memurlarınızdan attırırım' gibi tehditler savuruyor. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Beni dolandırıcı demiş ama orada yaşayan birilerini nasıl dolandırabilirim? Bir gün öncesi yine kayda alıyordu. Sürekli şikayetçi oldum bu kişiden" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINA GÖTÜECEĞİ MEYVELERİ ALINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay anını anlatan Fatma K., "Videodan önce geldi, kamera kaydına alacağını söyledi. Ben o sıra polisi bekliyordum. Masada oturuyordum. O anda, 'çalmış olduğu meyveleri alıyorum' dedi. O meyveleri İstanbul'daki çocuklarıma götürecektim. Onu alıp koşmaya başladı. O anda hangi anne olsa aynı şeyi yapar. Çocuklarıma götürecek olduğum meyveyi alıp koşturunca, sinir krizi geçirdim ve arkasından koşmaya başladım. Cinnet geçirdim o an, ne dediğimi bilmiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben aslında çok sakin birisiyim ama ilk defa bu kadar kendimden geçtiğimi ve bağırdığımı hatırlıyorum" diye konuştu.

"TELEFONLA BENİ TACİZ ETTİ"

Taciz konusunun yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Fatma K., "Ben orada sadece telefonla taciz ettiğini söyledim. Orada yanlış anlaşılma var. 'İmdat, yetişin bakın yine telefonla taciz ediyor' diye bağırdım. Bundan sonrasını hukuk çözecek. Ben adalete güveniyorum. Yalnız yaşayan bir kadın üzerine oynanan mobbing var. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım" dedi.

Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu

Mehmetçik, Muratpaşa, Haziran, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu - Son Dakika


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