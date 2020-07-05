Ejder meyvesine talep arttı, çiftçi fide siparişlerine yetişemiyor - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 yıl önce başladığı ejder meyvesi yetiştiriciliğinden elde ettiği gelirle fide üretimine başlayan çiftçi Arif Doğan (32), siparişlere yetişemediğini belirtti.

Yaklaşık 3 yıl önce alternatif ürün olarak Güney Amerika tropikal meyvelerinden olan ejder meyvesi üretimine Erdemli'de başlayan çiftçi Arif Doğan, fide üretimi de yaparak hem meyvesinden hem de fidesinden gelir elde ediyor. Özellikle sahil bölgelerinde büyük talep gören ejder meyvesi fidesini çiftçiler alternatif ürün olarak tercih ediyor. Tanesini 10-15 TL arasında sattığını ve iyi geliri olduğunu kaydeden Doğan, bu yıl fide üretimine başlamasının ardından özellikle Antalya, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinden büyük talep gördüğünü söyledi.

'GELİR KAPISI OLDU'