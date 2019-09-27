Son Dakika Haberleri: Ejder meyvesiyle tanıştı, kazancını katladı
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Ejder meyvesiyle tanıştı, kazancını katladı

1 saat önce

Ejder meyvesiyle tanıştı, kazancını katladı 2 dönüm arazisinden 9-10 bin TL kazanıyordu, bir dönüm araziden kazancı 40 bin TL'yi geçtiMERSİN - Mersin'de sebzeye alternatif olarak ejder meyvesi yetiştiren üretici, otellerin talebini ancak karşıladığını söyledi.

Ejder meyvesiyle tanıştı, kazancını katladı

2 dönüm arazisinden 9-10 bin TL kazanıyordu, bir dönüm araziden kazancı 40 bin TL'yi geçti

MERSİN - Mersin'de sebzeye alternatif olarak ejder meyvesi yetiştiren üretici, otellerin talebini ancak karşıladığını söyledi. Üretici Arif Doğan bir dönümlük serada yıllık kazancının 40 bin lirayı geçtiğini belirtti.

Erdemli ilçesine bağlı Karakeşli Mahallesinde ejder meyvesi yetiştiriciliğine başlayan üretici Arif Doğan, sebze yetiştiriciliği yaptığını ancak bunun beklediği kadar kazançlı olmadığını ifade etti. Doğan, "Daha kazançlı bir üretim için internetten araştırma yaptım. Ejder meyvesi ile tanıştım. Üretiminin nasıl yapılacağı, bakımının neler olduğunu araştırdım. Evimin damında üretime başladım, sonra çoğaltımını yaptım" dedi.

Üretimi genişletmek için ilk olarak bir dönümlük sera hazırladığını anlatan Doğan, "Bu bir dönümden sonra 4 ve 5 dönümlük arazilerim var. Yavaş yavaş üretimi arttıracağım. Ortalama yılda 40-50 bin liralık bir para kazanıyoruz. İlerleyen süreçte bu rakam artacak. İlk yılda bin adet, sonra artarak 10 bin adede kadar çıkıyor. Meyve arttıkça kazancımızda yükseliyor. Ortalama tanesi 15 ila 20 lira arasında. İstanbul, Ankara, Antalya, Erzincan gibi illere, özellikle de otellere istek olduğunda paketleyip kargo ile gönderiyoruz" diye konuştu.

Talep üzerine üretimi arttırmak için yeni sera kuracağını dile getiren Doğan, "Seramızdaki meyvelerin şuan tamamı satıldı. Bunun olgunlaşmasını ve kızarmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu

Üretici Arif Doğan'ın yeni hedefi ise diğer çiftçilerinde ejder meyvesi üretimine katılıp meyvenin ihracatını yapmak.

Ejder meyvesiyle tanıştı, kazancını katladı

Arif Doğan, Erdemli, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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