Ejder TOMA'dan yeni ihracat başarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ejder TOMA'dan yeni ihracat başarısı - Son Dakika Ekonomi

Ejder TOMA'dan yeni ihracat başarısı

7 saat önce

Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanıp üretilen Ejder Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yeni bir ihracat başarısına imza atıldı.

Ejder TOMA'dan yeni ihracat başarısı, System.String[]

Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanıp üretilen Ejder Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yeni bir ihracat başarısına imza atıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, kendi özgün askeri şasesi üzerinde geliştirdiği Ejder TOMA ile rakiplerine yüksek arazi performansı, mobilite ve koruma seviyesiyle üstünlük sağlıyor. Bu durum, aracın çok farklı coğrafyalardaki ülkeler tarafından tercih edilmesine kapı aralıyor.

Bugüne kadar Kuveyt ve Senegal'in aralarında bulunduğu 4 ülke tarafından tercih edilen Ejder TOMA'nın satıldığı ülkelere bir yenisi eklendi. Ülkedeki yerel kaynaklardan yansıyan bilgilere göre, Şili de Ejder TOMA'yı tercih etti. Şili güvenlik güçlerinin envanteri 12 adet Ejder TOMA ile güçlendirildi.

Nurol Makina tarafından üretilen araçlar yakın zamanda hava yoluyla Şili'nin başkenti Santiago'ya nakledildi.

Güvenlik güçlerinin envanterine katılan Ejder TOMA'lar, aynı zamanda Santiago sokaklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

Şili'ye yapılan satış, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin Güney Amerika'ya ilk zırhlı araç ihracatı oldu.

- Asayiş ve güvenlik görevleri için geliştirildi

Ejder TOMA, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara süratli ve etkin müdahale etmesini sağlamak amacıyla özgün askeri şase ve 4x4 hareket kabiliyetine sahip, tam bağımsız süspansiyonlu olarak tasarlanıp üretildi.

Araç, üstün yol ve arazi performansıyla kentsel ve kırsal alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirildi. Ejder TOMA askeri/özgün şase olarak üretilebildiği gibi ticari şase üzerine de uyarlanabiliyor.

Saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen araç, 750 kilometre menzile ve 5 bin litre su depolama kapasitesine sahip bulunuyor.

Göz yaşartıcı gaz, boya veya köpük ile karıştırılmış su püskürtme kombinasyonlarıyla görev icra edilebilen araçta, korozyon ve tıkanmayı önlemek için kendini temizleme ve gerçek zamanlı su topu yönlendirme sistemleri yer alıyor.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:41:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ejder TOMA'dan yeni ihracat başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]