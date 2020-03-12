Ejderha Fırtınası Gazze'de de can aldı - Son Dakika
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Ejderha Fırtınası Gazze'de de can aldı

6 saat önce

Gazze Şeridi'nde "Ejderha" adı verilen fırtına nedeniyle su deposunun devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, bir çocuk yaralandı.

Ejderha Fırtınası Gazze'de de can aldı, System.String[]

Gazze Şeridi'nde "Ejderha" adı verilen fırtına nedeniyle su deposunun devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, bir çocuk yaralandı.

Gazze'deki Şuheda Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin merkezindeki El-Burayc Mülteci Kampı'nda bir su deposu, şiddetli rüzgar nedeniyle iki çocuğun üzerine devrildi. Olayda 10 yaşındaki Dua Ebu Şemale hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, yaralanan 6 yaşındaki Reva Ebu Şemale'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, fırtına nedeniyle önlemler alındığını duyurmuş ve halkı dikkatli olamaları konusunda uyarmıştı.

Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde de etkili olan yağmur ve Ejderha adı verilen fırtına nedeniyle bir çocuk yaşamını yitirmiş, 39 kişi yaralanmıştı.


Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Irak'ta olumsuz hava ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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