Ejderha Fırtınası Mısır'da can aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ejderha Fırtınası Mısır'da can aldı - Son Dakika

Ejderha Fırtınası Mısır'da can aldı

10 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde sabahtan itibaren etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 1 çocuk yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Ejderha Fırtınası Mısır'da can aldı, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde sabahtan itibaren etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 1 çocuk yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de fırtına nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin kuzeybatısındaki Matruh kentindeki limanların tamamında faaliyetler durduruldu.

Aralıksız yağmur ve Ejderha adı verilen fırtınada 1 çocuk yaşamını yitirirken, 39 kişi yaralandı.

Meteorolojinin son günlerde yaptığı uyarılar nedeniyle bugün öğrencilerin çoğunluğunun okula gitmediği belirtildi.

Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Irak'ta olumsuz hava ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
14:28 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
14:28 Gaziantep'te yabani alıç ağaçları yöre halkına gelir sağlayacak
14:27 GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
14:27 Dünya bunu ilk kez yaşamıyor
14:27 Bingöl'de bakım ve onarım çalışmaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 14:32:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ejderha Fırtınası Mısır'da can aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]