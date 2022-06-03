Ejderha Teknesi Festivali: Bir Yurtseverlik Kutlaması - Son Dakika
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Ejderha Teknesi Festivali: Bir Yurtseverlik Kutlaması

03.06.2022 21:32
Ejderha Teknesi Festivali: Bir Yurtseverlik Kutlaması

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Ejderha Teknesi Festivali, Çin'de önemli bir geleneksel kutlama. Festival bu yıl Cuma gününe denk geldi ve Çin halkının ülkelerine yönelik sevgisinin cisimleşmiş hali olarak Çin genelinde kutlandı.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Ejderha Teknesi Festivali, Çin'de önemli bir geleneksel kutlama. Festival bu yıl Cuma gününe denk geldi ve Çin halkının ülkelerine yönelik sevgisinin cisimleşmiş hali olarak Çin genelinde kutlandı. Duanwu Festivali de olarak bilinen festival, Çin ay takviminin beşinci ayının beşinci gününde kutlanıyor. "Festivalin kökenine dair birçok versiyon bulunuyor ve en etkileyici olanı da Qu Yuan ile ilgili" diyen LiaoningÜniversitesi'nden Doçent Shao Fengli, festivalin Çin halkının şaire olan sevgisini ve aynı zamanda da Çin kültürünün omurgası olmaya devam eden yurtseverliği yansıttığını da sözlerine ekliyor. Qu Yuan, Çin'de tanınan bir şair ve Savaşan Devletler Çağı'nda (MÖ 475 - MÖ 221) Chu Devleti bakanlarından biri olarak görev yapmış. Qu Yuan, bugün bir şair olarak yurtseverliğiyle ve klasik şiire katkılarıyla biliniyor. "Önümüzdeki yol uzun ve sonu yok, yine de yüksekte ya da alçakta ben diz çökmeksizin arayışıma devam edeceğim" gibi dizeleri hala yaygın bir şekilde biliniyor. Shao, "Yurtseverlik ruhu Çin halkının tamamının kanına derinden işlemiş ve ulusun önemli bir manevi sembolü haline geldi" diyor.

Ejderha Teknesi Festivali: Bir Yurtseverlik Kutlaması

Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in doğusundaki Shaanxi eyaletinin Ankang kentindeki Hanjiang Nehri'nde gerçekleştirilen bir geleneksel Çin ejderha teknesi yarışında mücadele eden ejderha teknesi takımları, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Shao Xiangdong/Xinhua)

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Miluo kentindeki Qu Yuan anı merkezinin müdürü Luo Haobo, "Qu Yuan'ın kendisini Miluo Nehri'ne atmasının ardından yerel halk bedenini aramak için kürek çekerek nehre açıldı ve geniş nehirde birçok tekne görülebiliyordu. Ejderha teknesi yarışları bu nedenle festivalin önemli geleneklerinden biri haline geldi" diye anlatıyor. Kentteki üretim fabrikasının müdürü Gao Hu da bu yıl 100'den fazla ejderha teknesi siparişi aldıklarını ve Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki bir müşteri için 60'ın üzerinde insanın kürek çekeceği 30 metre uzunluğunda geleneksel bir ejderha teknesi yaptığını söylüyor. Beijing bu yıl 3-5 Haziran tarihlerindeki Ejderha Teknesi Festivali tatili için 240'ın üzerinde çevrimiçi kültürel etkinlik gerçekleştirmeyi hedefliyor. Shao, "Geleneksel festivaller, binlerce yıllık miras aracılığıyla oluşturuluyor. Zengin kültürel öneme sahipler ve Çin halkının inançlarını yansıtıyorlar" yorumunda bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ejderha Teknesi Festivali: Bir Yurtseverlik Kutlaması - Son Dakika

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