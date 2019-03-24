Eju Hakem ve Antrenör Semineri Sona Erdi
16 dakika önce
Antalya'da iki gün süren EJU Hakem ve Antrenör Semineri'nde Avrupa Judo Birliği (EJU), 2019 yılından itibaren faaliyetlerinde geçerli olacak kural değişiklikleri anlattı.
Antalya
'da iki gün süren EJU Hakem ve Antrenör Semineri'nde Avrupa
Judo Birliği (EJU), 2019 yılından itibaren faaliyetlerinde geçerli olacak kural değişiklikleri anlattı.
EJU tarafından Antalya'da düzenlenen ve iki gün süren hakem ve antrenör semineri sona erdi. Seminerin son gününde 2019 yılı faaliyetlerinde uygulamaya konulacak kural uygulama gelişimleri aktarıldı. Buna göre başlıca kural evrimleri arasında; judogilerin (müsabaka esnansında) düzeltilmesi ceza olarak yansıyacak. Karma takımlarda sıkletlerde yenileme yapılması, ısınma salonuna çanta veya valiz getirilmemesi, müsabaka minderinde ısınma çalışması yapılmaması ve ayrıca 2018 uluslararası organizasyonlarıda alınan sonuçların analizleri açıklandı. Aile fotografının çekilmesiyle seminer son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:28 Kaynak: DHA
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