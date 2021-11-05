/ek arşiv fotoğraflar// Beykoz'daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor.

Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün kullandığı 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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