/ek bilgi/ Beylikdüzü'deki olayda ölü sayısı 3'e yükseldi
29 dakika önce
BEYLİKDÜZÜ'nde damadı tarafından vurulan kişi de hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:38 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
- BEYLİKDÜZÜ'nde damadı tarafından vurulan kişi de hastanede hayatını kaybetti.
Olay saat 13.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi, Çamlık
Caddesi üzende bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu karısıyla son kez konuşmak için bir araya gelen Ali Ekber
Ergül dehşet saçtı. Eşi Özlem Ergül ve kayınpeder Adıgüzel Altun'u vuran Ali Ekber Ergül intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergül çiftinin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Adıgüzel Altun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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