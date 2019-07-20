Son Dakika Haberleri: /ek bilgi/ Beylikdüzü'deki olayda ölü sayısı 3'e yükseldi
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/ek bilgi/ Beylikdüzü'deki olayda ölü sayısı 3'e yükseldi

29 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde damadı tarafından vurulan kişi de hastanede hayatını kaybetti.

/ek bilgi/ Beylikdüzü'deki olayda ölü sayısı 3'e yükseldi, System.String[]
İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde damadı tarafından vurulan kişi de hastanede hayatını kaybetti.
Olay saat 13.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi, Çamlık Caddesi üzende bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu karısıyla son kez konuşmak için bir araya gelen Ali Ekber Ergül dehşet saçtı. Eşi Özlem Ergül ve kayınpeder Adıgüzel Altun'u vuran Ali Ekber Ergül intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergül çiftinin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Adıgüzel Altun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Çamlık, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:38 Kaynak: DHA
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