/ek bilgi fotoğrafla/ Komşusundan bulaştı: Eşi öldü, 70 yaşındaki Fatma teyze koronavirüsü yendi - Son Dakika

/ek bilgi fotoğrafla/ Komşusundan bulaştı: Eşi öldü, 70 yaşındaki Fatma teyze koronavirüsü yendi

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Fatma Alev Yalçınkaya, 46 günlük koronavirüs tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu.

/ek bilgi fotoğrafla/ Komşusundan bulaştı: Eşi öldü, 70 yaşındaki Fatma teyze koronavirüsü yendi, System.String[]
İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Fatma Alev Yalçınkaya, 46 günlük koronavirüs tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu. Komşusundan geçtiğini düşündüğü virüse ailecek yakalanan Yalçınkaya, "Eşimi bu hastalıktan kaybettim. Çok şükür ben bu günlere gelebildim. Minnet doluyum. Doktorlarımız bana hayat verdi" dedi.

Dünyayı etkisi altına koronavirüs genç yaşlı dinlemeden herkesi etkisine aldı. Komşularında çıkan koronavirüsün ardından doktora müracaat eden Yalçınkaya ailesinin 3 ferdinde korona pozitif çıktı. Ailenin kızları tedavi sürecini evde geçirerek virüsü yendi. Koronavirüsten dolayı 84 yaşındaki diş hekimi eşi Özer Yalçınkaya'yı kaybeden 70 yaşındaki Fatma Alev Yalçınkaya, dün alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu. 46 gün tedavi gören ve 8 gün yoğun bakımda mücadele eden Fatma teyze, şeker ve tansiyon hastası olmasına rağmen yeniden sağlığına kavuştu.

"MİNNET DOLUYUM"

46 günlük tedavide yaşadıklarını anlatan Yalçınkaya, "Her şey mükemmeldi. Minnet doluyum. Doktorlarımız olmak üzere bütün çalışanlar bana çok güzel baktılar. Önce Allah sonra onlar… Her zaman, her yerde bunu minnetle anacağım" dedi.

"ÖNCE KOMŞUMUZ, ARDINDAN DA BİZ OLDUK"

Eşi, kızı ve kendisinin koronavirüse yakalandığını gözleri dolarak anlatan Yalçınkaya, "Komşumuz oldu ondan sonra da ailecek bize geçti. Eşim, kızım ve ben onlar olunca müracaat ettik. Eşimi kaybettim. Çok şükür ben de bu günlere gelebildim" diye konuştu.

"ŞEKER VE TANSİYON HASTASIYDIM"

Aynı zamanda şeker ve tansiyon hastası olduğunu ifade eden Fatma Yalçınkaya, "Şeker ve tansiyon hastasıydım. Böyle olunca onlar da tetiklendi. Doktorlarımız ayrıca bu hastalıklarımla da ilgilendiler. Daha büyük bir mücadele verdik" dedi.

MELEK GİBİLERDİ, BANA HAYAT VERDİLER

Mücadelesinin başarıyla sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yalçınkaya, "Her şey çok güzel geçti. Sabahları melekler gibi gelip odaları havalandırıp bana hayat verdiler. Bütün hastalar harfiyen doktorların dediklerine uysunlar ve kendilerine dikkat etsinler. Allah herkese sağlık versin" diye konuştu.

"ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİ"

Fatma Yalçınkaya'nın tedavi süreci hakkında konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. A. Serdar Fenercioğlu ise, "Fatma Hanım yaklaşık 46 gün hastanede kaldı ve bu oldukça uzun bir süre. Bunun yaklaşık 8 gününü de yoğun bakımda geçirdi. Sıkıntılı bir süreçti. Diyabet ve tansiyonu olan bir hastamız. Zorlu bir süreçti. İlk birkaç gün solunum sıkıntısı ve nefes darlığı orta düzeydeydi. Durum ilerledikten sonra yoğun bakıma verdik. 8 gün yoğun bakımda kaldı.  Yoğun bakımdaki süreç sonrasında solunum sıkıntısı biraz daha rahatladı ve tekrar servise aldık" dedi.

"BÖBREK YETMEZLİĞİ DE GELİŞTİ"

Yalçınkaya'nın tedavi sürecinde beraberinde birçok hastalığın da geliştiğini belirten Fenercioğlu, "Beraberinde böbrek yetmezliği gelişti, kalp yetmezliği ilerledi. Bununla ilgili problemler de yaşadık. Kandaki iltihap değerleri yükseldi ve antibiyotik tedavisi başlandı. 46 günün sonunda Fatma Hanımı taburcu ettik" diye konuştu.

"KURALLARA UYUN, BEN YAKALANMAM DEMEYİN!"

"Özellikle yaşlı, diyabeti, böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda durum biraz daha ağır seyrediyor" diyen Fenercioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli bir yaşın üstünde özellikle nefes darlığı, öksürük, ateşi olan hastalar hiç evde oyalanmadan mutlaka hastaneye başvurmalılar. Mutlaka sosyal mesafe korunmalı, maske takılmalı ve yakın temastan uzak durulmalı. Evde hasta olan birisi, başka birini de hasta edebiliyor. Özellikle yaşlı hastalar bu duruma dikkat etmeli. Sosyal mesafe mutlaka korunmalı. Bu hastalık aşı bulunduktan sonra, bağışıklama yapıldıktan sonra belki kısıtlanacak ama o zamana kadar mutlaka eller yıkanmalı, sosyal mesafe korunmalı, yakın temastan uzak durulmalı. Bunlar çok önemli. Bu hastalık, artık yaş olarak fark etmiyor. İleri yaştaki hastalar daha riskli ama hiç kimse ben 20 yaşındayım bu hastalığa yakalanmam demesin."


- Karaköse
Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel /ek bilgi fotoğrafla/ Komşusundan bulaştı: Eşi öldü, 70 yaşındaki Fatma teyze koronavirüsü yendi - Son Dakika

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