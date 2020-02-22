(ek bilgi) Hakaret davasında okul müdürü hakkında yakalama kararı kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ek bilgi) Hakaret davasında okul müdürü hakkında yakalama kararı kaldırıldı - Son Dakika

(ek bilgi) Hakaret davasında okul müdürü hakkında yakalama kararı kaldırıldı

6 saat önce

ÖĞRENCİLERE okuldaki bir etkinliğe katılmadıkları için hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında 'hakaret' davası açılan Cağaloğlu Anadolu Lisesi okul müdürü Necati Yener'in yargılandığı davanın dünkü duruşmasında mahkeme, duruşmalara katılmayan Yener'in savunmasını almaya yönelik yakalama...

(ek bilgi) Hakaret davasında okul müdürü hakkında yakalama kararı kaldırıldı, System.String[]

ÖĞRENCİLERE okuldaki bir etkinliğe katılmadıkları için hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında  'hakaret' davası açılan Cağaloğlu Anadolu Lisesi okul müdürü Necati Yener'in yargılandığı davanın dünkü duruşmasında mahkeme, duruşmalara katılmayan Yener'in savunmasını almaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Okul müdürü Necati Yener ise mahkemenin verdiği yakalama kararının ardından savcılığa gelerek ifade verdi. Sanık Yener'in ifade vermesinin ardından aynı gün verilen yakalama kararı kaldırıldı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, mahkeme daha önceki celse zorla getirme emrine rağmen gelmeyen sanık Necati Yener hakkında savunmasını almaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Sanık Necati Yener duruşmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavacılığı yakalama bürosuna gelerek ifade verdi. İfade verdikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen yakalama emri kaldırıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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