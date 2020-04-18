(Ek bilgi ve aktüel görüntülerle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve aktüel görüntülerle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

(Ek bilgi ve aktüel görüntülerle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

14 dakika önce

Ali AKSOYER-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

(Ek bilgi ve aktüel görüntülerle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Ali AKSOYER-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'da yasak sonrası polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaparak, izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.15 Temmuz Şehitler köprüsünde denetimler havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. O noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı. Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi.İzin belgesi olmayan bir sürücü arkadaşının rahatsızlandığını ve hastaneye götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler köprü girişinde bekleyen sağlık ekiplerini denetleme noktasına çağırdı. Ambulanstaki doktor tarafından muayene edilen ve hastaneye götürülmesi gerektiği anlaşıldı. Sürücüye cezai işlem uygulanmazken, arkadaşı araca binerek hastaneye gitti.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:00 Kaynak: DHA

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