Son dakika: AVCILAR'DA 24 YAŞINDAKİ DİLAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika: AVCILAR'DA 24 YAŞINDAKİ DİLAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

29.06.2022 18:19
Son dakika: AVCILAR'DA 24 YAŞINDAKİ DİLAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika gündem haberi: AVCILAR'da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu.

AVCILAR'da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz'den iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Eve giren yakınları Öz'ün hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dilan Eylem Öz'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Öz'ün öldüğü binanın zemin katındaki fırında çalışan Hacı Gül, komşularından haber alamayan teyzesinin dün saat 17.30 sıralarında çilingir çağırdığını belirterek, "Genç kadın büyükannesi ile kalıyordu. Ancak, büyükannesi başka bir kente taziyeye gitmiş. Evde tek başına kalıyormuş. Teyze haber alamayınca evin kapısını çilingire açtırmış. Yerde cesedini bulmuşlar. Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları, annesi yurt dışında bulunan, zehirlendiği üzerinde durulan Dilan Eylem Öz'e ulaşılamaması üzerine teyzesinin evinin kapısını çilingir ile açtırdığını, otopsi yapıldığını, kesin ölüm sonucunun 3 gün sonra alınabileceğini belirtti. Aile, uyuşturucu iddialarının doğru olmadığını, genç kızın bugün Büyükçekmece'deki Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildiğini söyledi.

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Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: AVCILAR'DA 24 YAŞINDAKİ DİLAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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